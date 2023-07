SANTA MARINELLA – In una conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina alla presenza dell’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, l’assessore ai Servizi sociali Pierluigi D’Emilio e il delegato alla Sanità Alessio Manuelli, è stato presentato l’intenso programma delle manifestazioni culturali che intratterranno villeggianti, turisti e residenti, fino alla fine di settembre. Un calendario di eventi adattabile a tutti i cittadini ed in particolare anche a coloro colpiti da disabilità.

Infatti, presso il Parco Martiri delle Foibe, l’amministrazione ha programmato alcuni spettacoli musicali dove i diversamente abili avranno la possibilità di ballare, aiutati da genitori e parenti, oltre al concerto del noto gruppo musicale “Ladri di Carrozzelle” che allieterà la serata del 24 agosto. L’assessore D’Emilio, inoltre, annuncia che ci sarà anche un incontro, in cui verrà trattato un tema molto importante, quello del diritto alla sessualità assistita per il disabile che attualmente non è contemplato dalle leggi vigenti. “Infatti – dice D’Emilio – il disegno di legge 1442 del 2014 giace in un cassetto da dieci anni. Ogni persona dovrebbe avere la possibilità indipendentemente dalla propria condizione di disabilità di compiere scelte informate e responsabili riguardo alla propria salute sessuale e di disporre di mezzi adeguati a compiere tali scelte. Lo so che è un tema che creerà polemiche, ma io voglio portare all’attenzione di tutti un diritto negato ai disabili”. L’assessore Vinaccia ha ricordato gli appuntamenti relativi alla presentazione dei libri, che si stanno tenendo presso la Casina Trincia e le conferenze al castello a carattere archeologico che sono in corso al castello di Santa Severa. “Ma dal 6 agosto abbiamo allestito insieme al sindaco Tidei e all’assessore D’Emilio, un intenso programma di eventi che si terranno in tre location, Caccia Riserva, Piazza Trieste e Parco Saffi, come quello della vera storia di Frankenstein junior, uno spettacolo teatrale con i The Alpha Sapien con le musiche del maestro Cernicchiaro. Oppure la cover band di sigle di cartoni animati, i Gazebo in concerto, i Bel canto inglese e la loro musica da camera, da Rossini a Morricone, il viaggio attraverso quattro secoli di musica dal barocco al pop, il 18 agosto la grande musica del cinema, con l’orchestra Sinfonica Europa Musica formata da 68 elementi, e poi spettacoli itineranti di musicisti che si esibiranno lungo la città ed infine il pezzo forte, quello del ferragosto, con i fuochi d’artificio silenziosi, accompagnati da musica classica”. Le manifestazioni singole sarà possibile trovarle nei manifesti affissi.

