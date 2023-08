SANTA MARINELLA – Dopo le tante polemiche nate all’indomani delle esternazioni delle minoranze in consiglio comunale sulla mancanza di un vero cartellone estivo di manifestazioni culturali, la risposta è arrivata dall’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, che in una conferenza stampa ha presentato il programma degli eventi di agosto e settembre. “Dopo numerose difficoltà - dichiara il sindaco Pietro Tidei - possiamo finalmente presentare alla cittadinanza un ampio programma di appuntamenti gratuiti che sono frutto di un proficuo lavoro di squadra portato avanti dall'assessore alla Cultura Gino Vinaccia, coadiuvato dall'assessore alle Politiche sociali Pierluigi D’Emilio, in collaborazione con il Polo museale civico del castello di Santa Severa, il Centro anziani e l'associazione Stella Polare Onlus, grazie alle quali è stato possibile realizzare un'importante scaletta di intrattenimento per tutti”. L’assessore Vinaccia infatti rimarca il fatto che “la programmazione nel mese di luglio è stata caratterizzata da una serie di incontri, presentazioni letterarie e conferenze scientifico divulgative, che stanno riscuotendo grande successo. Dal mese di agosto, grazie alle risorse finanziarie reperite, e per questo ringrazio per il suo impegno il sindaco Tidei, il consigliere di Città Metropolitana Giammusso, che ci hanno permesso di allestire attività musicali e teatrali, videoproiezioni ed eventi di intrattenimento che si svolgeranno nei luoghi più caratteristici della città. In particolare quest'anno ospiteremo in concerto il 14 agosto Gazebo con le magiche atmosfere degli anni '80 che coinvolgeranno giovani ed adulti in un'unica serata Italo Disco”. Anche l’assessore D’Emilio ci tiene a sottolineare che con "Estate Solidale", diventeranno protagonisti i diversamente abili. “Grazie all'idea proposta dal Centro Anziani e dall'associazione Stella Polare Onlus - ha aggiunto D’Emilio - l'amministrazione comunale ha scelto di sposare fin da subito numerose iniziative che si svolgeranno al Parco Martiri delle Foibe in quanto completamente accessibili agli anziani e alle persone diversamente abili. Questo progetto nasce per coinvolgere tutti coloro che sceglieranno di trascorrere l'estate sul nostro territorio, in particolare diversamente abili ed anziani, i quali potranno assistere agli spettacoli e ballare a ritmo di musica, con la collaborazione dei genitori. Un'altra novità, saranno i festeggiamenti di Ferragosto ai quali farà da cornice un suggestivo spettacolo pirotecnico non tradizionale, ovvero appositamente realizzato con l'utilizzo di fuochi silenziosi, giochi di luce e di acqua con sottofondo musicale”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA