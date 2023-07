CIVITAVECCHIA – Prosegue con successo la festa di San Liborio, organizzata dalla parrocchia guidata da don Federico Boccacci, lanciando il messaggio “la fraternità è il nostro destino”. Si parte alle 18.30 con la celebrazione eucaristica per poi proseguire con stand gastronomici e spettacoli per tutti i gusti. La prima serata è stata animata da Scalamusic e ieri sera invece sul palco sono saliti i ragazzi di Vicolo Cechov. Stasera invece si canta con il concerto dei Gen Rosso, storica formazione impegnata in un lungo tour estivo. L’appuntamento con il concerto, ad ingresso gratuito, è per le 21.