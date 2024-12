CIVITAVECCHIA – Si arricchisce la programmazione di S.A.L.A. la nuova rassegna teatrale che andrà in scena a Civitavecchia a partire dal prossimo dicembre, con un’anteprima, a ingresso gratuito, in programma il 18 novembre alle 19 sul palco della Cittadella della Musica, con Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli per la presentazione del libro La Milonga del Futbol.

S.A.L.A. - Spazio Artistico di Libere Arti, organizzata da Shining Production con Mister Wolf in collaborazione con Stazione Musica con Skelter e patrocinata dal comune di Civitavecchia, svela oggi altri cinque spettacoli in cartellone per l’anno prossimo al teatro Traiano, che vanno ad arricchire la programmazione del 2024, che vedrà in scena il 7 dicembre, Roberta Bruzzone, l’8 dicembre, 40 Fingers e il 17 dicembre, il gospel di Marquis Dolford & the Capital Gospel Group.

I biglietti per tutti gli appuntamenti sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Inizio spettacoli ore 21.

I cinque nuovi spettacoli rimarcano la volontà con cui è nato il progetto S.A.L.A. ovvero quella di offrire una programmazione teatrale trasversale, pensata per un pubblico eterogeneo, e che sia di invito a scoprire il fascino del sipario.

Il 16 gennaio, sul palco Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar. Uno speciale omaggio al maestro Ennio Morricone dal titolo “Musiche da Oscar” con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino. Protagonista strumentale è l’Ensemble LE MUSE, che ha rappresentato l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Unione Europea nel 2015. Diretto al pianoforte dal suo fondatore, il maestro Andrea Albertini, l’ensemble ci conduce attraverso un viaggio emozionale nell’universo creativo di Morricone, creando uno straordinario omaggio in musica, parole e immagini, che nel 2017, al teatro Mohamed V di Rabat in Marocco, gli è valso l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Ospite musicale della serata è la voce solista di Daniela Placci, accompagnata anche dalle storie, che si celano dietro queste musiche indimenticabili, che il maestro Andrea Albertini racconta, arricchendo ogni brano di aneddoti, curiosità e note storiche.

Il 6 febbraio in scena Vincenzo Schettini con La Lezione Show. Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, torna da ottobre nei teatri di tutta Italia con “La fisica che ci piace – La lezione show”, lo spettacolo di grande successo che nella scorsa stagione ha conquistato il pubblico trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente che ha incantato oltre 28.000persone in 30 date collezionando sold out. Prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, lo show live di Vincenzo Schettini torna in tour per continuare a “rendere la fisica un vero spettacolo” coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale unica e immersiva capace di stupire ed emozionare tutti e tutte: amanti della fisicao nostalgici delle lezioni al liceo, semplici curiosi o assetati di sapere e, naturalmente, tutti i fan del Prof più famoso dei social.

L’11 febbraio, è in arrivo Paolo Cevoli con Andavo ai Cento all’ora. Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era una bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri.

Il 29 marzo, il Traiano ospiterà Giuseppe Cruciani con Via Crux. Dai microfoni de La Zanzara Giuseppe Cruciani sbarca per la prima volta a teatro in un nuovo e imperdibile one-man-show. La voce più scorretta d’Italia porta sul palcoscenico le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste, gli accanimenti contro il protagonista del giorno, scavando nelle viscere del pensiero dell’uomo medio.

Vegani, omofobi, terrapiattisti, insomma, italiani! Preparatevi. il suo spettacolo fa a pezzi gli argini del politicamente corretto e scardina ogni liturgia.

Cruciani va a ruota libera, non concede sconti, e non risparmia nessuno.

Oltraggioso e irriverente, VIA CRUX è lo spettacolo dell’anno, diverso, dissacrante e sempre oltre i limiti.

L’8 maggio, arriverà a Civitavecchia Filippo Caccamo con il nuovo spettacolo Le Filippiche Atto Finale. Un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili. Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l'artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni.

"S.A.L.A. - Spazio Artistico di Libere Arti è un progetto nato con la volontà di ampliare l’offerta legata all’intrattenimento culturale e artistico a Civitavecchia" - commentano da Mister Wolf e Stazione Musica - "Nello specifico, con la programmazione di questi primi otto spettacoli al teatro Traiano, più la presentazione del libro di Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli alla Cittadella della Musica, si vuole riportare il teatro al centro della vita culturale cittadina. Negli anni recenti si è osservata una vera e propria rinascita della dimensione teatrale, che sta interessando tutto il territorio nazionale. Un fenomeno che si lega all’emergere di nuove figure legate specialmente all’intrattenimento, alla comicità e alla divulgazione, che sono di interesse per un pubblico estremamente eclettico e che porta, di conseguenza, all’avvicinarsi al teatro di un target nuovo, meno avvezzo alla programmazione di tipo “classico”. Per questi primi appuntamenti, abbiamo scelto di presentare un cartellone articolato, che spazia dalla musica, con il concerto dei 40 fingers, l’appuntamento con il gospel di Marquis Dolford, direttamente da Washington e l’emozionante omaggio a Morricone, con l’ensemble Le Muse, passando dalla conferenza-spettacolo con la criminologa Roberta Bruzzone, la divulgazione scientifica di Vincenzo Schettini, amatissimo dai giovani, l’acuta comicità di Paolo Cevoli, il one-man show di Giuseppe Cruciani e per concludere l’appuntamento con Filippo Caccamo, comico, autore e attore, tra i più apprezzati negli ultimi anni.

Si ringraziano il Sindaco Marco Piendibene, l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti, la dirigente Gabriella Brullini e l’ufficio Teatro Traiano per aver concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa".

