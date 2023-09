SORIANO NEL CIMINO - Aperta la biglietteria per la 56esima edizione della Sagra delle Castagne.

Sarà possibile acquistare i biglietti secondo le seguenti modalità: a partire dalle ore 10:00 di martedì 19 settembre tramite la piattaforma DiyTicket. I biglietti saranno acquistabili collegandosi al seguente link: www.sagradellecastagne.com. In loco a partire dalle ore 10,30 di sabato 23 settembre presso l’ufficio turistico “Welcome Soriano”. I biglietti acquistati online su DiyTicket non richiedono obbligatoriamente la stampa o il passaggio in biglietteria: basterà mostrare il barcode presente sul biglietto digitale ricevuto via email all'ingresso in tribuna, anche da smartphone.

Per correttezza e trasparenza il Comune informa che il 70% dei biglietti sono riservati alla vendita online e il 30% alla vendita al botteghino.

Sulla pagina www.sagradellecastagne.com/biglietteria trovate gli orari di apertura della biglietteria. Vi invitiamo a monitorare costantemente questa pagina. Gli orari potranno essere soggetti a variazioni.

