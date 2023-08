CAPRAROLA – E anche quest’anno non poteva mancare l’evento che rappresenta il fulcro della sagra della nocciola di Caprarola, la grandiosa e tradizionale sfilata dei carri folCloristici e agresti che, da sempre, attrae visitatori anche da fuori provincia. Le date in cui si potrà assistere a questo particolare spettacolo saranno il 27 agosto alle 18 e il 1 settembre alle 19, giornata di chiusura della manifestazione che si concluderà, poi, con lo spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta Poleggi di Canepina.

È la magia della tradizione a decretare il successo per questo evento, la proverbiale sapienza di maestri artigiani che, con le loro abili mani, modellano la carta pesta, regalando creazioni ogni anno originali e uniche, che hanno il potere di ammaliare tutti i visitatori e i turisti. La nocciola diventa regina indiscussa di ogni opera allegorica e il grande impatto che si ha ogni volta che si vede arrivare uno dei carri che partecipano alla sfilata è da ricondurre anche alle inedite coreografie che ogni corpo di ballo studia appositamente per l’occasione.

La sfilata sarà, come ogni anno, arricchita dalla partecipazioni di numerosi gruppi musicali e folk e dalla distribuzione gratuita di prodotti tipici alle nocciole. Sarà possibile mangiare in loco grazie alla presenza di stand gastronomici ubicati in vari punti lungo la “via dritta”.

Per i caprolatti questo appuntamento rappresenta il culmine dei festeggiamenti, proprio perché è l’evento che, da sempre, è presente nel calendario delle festività, il cui valore va ben oltre quello della semplice festa. La sfilata dei carri ci parla, infatti, di tradizioni e di riti in cui nuove mani di giovani affamati di sapere si intrecciano a quelle di anziani saggi, ci parla di un percorso di valorizzazione del dialogo generazionale come fonte costante di arricchimento.

È il passato che diventa presente e il presente che diventa futuro.

