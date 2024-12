CIVITAVECCHIA – È iniziata ieri, e continuerà fino a domenica, la quarta edizione della tanto attesa Sagra della cozza di Civitavecchia.

L'evento, che si svolge su viale Garibaldi dalle 19 alle 24, è organizzato dalla Pubblimondo ed è già stato accolto con entusiasmo dai cittadini, lasciando immaginare un successo simile a quello delle edizioni precedenti. L’iniziativa è messa in campo in collaborazione con i cuochi dell'Associazione cuochi Roma (A.C.R.), la Cooperativa del Pesce di Civitavecchia e l’Adamo di Civitavecchia. Anche quest’anno la sagra si propone come un'occasione imperdibile per gustare le deliziose cozze locali e trascorrere serate all'insegna della convivialità e del buon cibo.

La scorsa edizione ha visto una partecipazione straordinaria, con migliaia di civitavecchiesi e visitatori che hanno affollato viale Garibaldi per assaporare le prelibatezze a base di cozze, preparate con maestria dai cuochi locali. Quest'anno, gli organizzatori puntano a superare il già elevato numero di presenze, offrendo un programma ancora più ricco e variegato.

La Sagra della cozza di Civitavecchia è ormai un appuntamento che coniuga tradizione, solidarietà e divertimento, rendendo omaggio alle eccellenze del territorio e alla passione dei suoi abitanti per la buona tavola. I civitavecchiesi e i visitatori hanno ancora tre giorni per partecipare a questa festa del gusto, che si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate.

