CANEPINA - Terza edizione per la sagra dei ceciliani, in programma nella serata di sabato 7 settembre a partire dalle ore 20.00 in Piazzale Primo Maggio. La manifestazione è organizzata dal Comune, dal Comitato Festeggiamenti Santa Corona e dalla Pro Loco di Canepina.

L’obiettivo della sagra è far conoscere e gustare uno dei prodotti tipici della tradizione culinaria locale, i ceciliani, una pasta corta fatta a mano con acqua e farina, che può essere associata a vari tipi di condimento. Insieme ai maccaroni o fieno, i ceciliani rappresentano un piatto peculiare della cucina canepinese. Per l’occasione, gli organizzatori proporranno al pubblico i ceciliani in due versioni – amatriciana e ragù bianco – all’interno di un menù completo, con possibilità di menù bambini. La serata sarà allietata da musica dal vivo con Armando. Info e prenotazioni: 0761.1871003 – 339.2853805 (Giuseppe) – 333.4615945 (Giacomo) – 389.2749453 (Francesco) – 320.2348103 (Luca) – 338.7222713 (Lamberto).

©RIPRODUZIONE RISERVATA