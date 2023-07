ALLUMIERE - Imperdibile appuntamento con il teatro ad Allumiere promosso dall'amministrazione comunale. Domenica 30 luglio alle ore 21 nella piazzetta dell'Unione Sportiva la Compagnia "Anta&go" Officine Espressioni Artistiche Yolanda Boys porterà in scena: "Rosso Giungla" dal nome di un rossetto – talismano della conduttrice è una commedia scritta da Cinzia Berni e Guido Polito per la regia di Iolanda Zanfrisco, in cui gli autori mettono in rilievo l’ipocrisia di un certo tipo di televisione: la TV del dolore, del dramma esibito davanti alle telecamere. La regista Iolanda Zanfrisco vuole gli spettatori protagonisti insieme agli attori.

"Non guardate alle vostre spalle, il futuro è davanti a voi". E' questo lo slogan del programma "Abbandonati" con la trasformazione del palco e parte della platea in un set di uno studio televisivo sull’orlo di una crisi di nervi a causa delle tante defezioni per un’epidemia di influenza e costretto a ricoprire ruoli con personale adibito a tutt’altro. Manca circa un’ora alla diretta della trasmissione televisiva. “Abbandonati, di Simona Sarno” ed una serie di imprevisti gettano il seme di esilaranti equivoci e continui colpi di scena in cui si trovano coinvolti una conduttrice televisiva (Cecilia Bidolli) amante dell’astrologia e degli amori impossibili, legata ad un uomo senza scrupoli, Paolo Parianti; il produttore del programma, (Antenore Vittori) che approfitta del suo ruolo per ottenere ciò che vuole; un’ospite stravagante, un’attrice ormai sul viale del tramonto, la Signora Anna (Iolanda Zanfrisco), una avvenente truccatrice che per elevare la sua persona non si fa scrupolo di tradire l’amicizia e la confidenza di un’amica, il tutto guidato dalla tagliente e pragmatica autrice Enrica (Nicoletta De Paolis), che si occupa di scaldare il pubblico in attesa che la trasmissione cominci. C’è poi il vulcanico assistente di redazione, Spazzola (Alessio De Luca), da sempre considerato come ultima ruota del carro. Ed un sognatore regista del programma con il mito di Fellini, (Peppe Agozzino). Una commedia dolce e amara in cui due donne diversissime tra di loro si ritrovano a fare da specchio l’una all’altra, sviscerando i loro drammi veri o presunti, durante una diretta televisiva nella quale l’unica cosa che conta è far crescere l’audience. Scenografia a cura di Ugo De Chiara; direttore tecnico Ugo De Chiara e Patrizia Ines Rilievi; assistente di scena Rita Agostini.

