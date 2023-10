RONCIGLIONE - Si è svolta al teatro comunale Ettore Petrolini Ronciglione, alla presenza di un numeroso pubblico, la cerimonia di premiazione della XXX edizione del concorso letterario nazionale “Roncio d’oro città di Ronciglione”, organizzato dal Centro Ricerche e Studi, con il patrocinio della Regione Lazio e il contributo del Comune di Ronciglione, della Banca Lazio Nord e del Rotary Club Sutri e Tuscia Cimina. Il presidente Maria Lucia Girelli, dopo aver ringraziato per la partecipazione tutti i presenti, ha manifestato la soddisfazione sua personale e degli organizzatori per le opere ricevute, tutte di qualità e degne di menzione. «Un ringraziamento particolare al sindaco Mario Mengoni, alla numerosa e attiva partecipazione dei componenti dell’amministrazione comunale e alle autorità civili e militari presenti; a Luca Damiani, presidente della commissione esaminatrice e alla dirigente del liceo scientifico di Ronciglione e Nepi Laura Pace Bonelli». Il presidente Lucia Maria Girelli, dal canto suo, ha sottolineato «la particolarità di questo 2023 perché ricorrono due date importanti: i 75 anni del Centro Ricerche e Studi e i 30 anni del Premio Letterario Nazionale “Roncio d’Oro Città di Ronciglione”. Questi due eventi sono stati ricordati il 27 maggio con una mostra antologica di tutte le attività svolte dal C.R.S. in questo lungo cammino». Sono stati pubblicati circa cento libri, realizzati convegni, mostre di pittura, conferenze, passeggiate racconto. E’ stato fornito supporto e assistenza agli studenti per ricerche e tesi di laurea. Dalla lettura dei pannelli esposti era facile evincere la presenza attiva del C.R.S. in tutte le manifestazioni di tipo culturale, sociale, tradizionale e religioso ma anche nella promozione ambientale e paesaggistica del territorio. La Storia ebbe inizio nel 1948, grazie all’amore per le proprie radici di appartenenza; da un gruppo di amici e soci fondatori prese vita il Centro Ricerche e Studi: Serafino Stella, Egeo Anitori, Antonio Pieri, Francesco Maria D’Orazi, Padre Stefano Duranti, Don Osvaldo Palazzi, Pietro Mascarucci, Pietro Ferri, Vincenzo Natili, Armando Fabbri, Don Pacifico Chiricozzi, Pietro Mordacchini Alfani, Valerio Ginnasi, Luciano Pieri, Bruno Pastorelli… Amicizie e Professionalità indelebili nella viva memoria collettiva. La professoressa Fiorenza Sodini, dopo aver presentato il gruppo musicale “Ram Trio”, che hanno piacevolmente allietato la serata con ricordi, sensazioni e vive emozioni, ha dato inizio alla cerimonia di premiazione. SEZIONE C1 Ragazzi: Menzione speciale a Benjamin Gutman, 10 anni di Rimini per l’opera “Il Mare è ovunque”; Roncio d’Argento ad Emanuele Sangiorgi, 15 anni di Bassano Romano per l’opera “La Vita”; Roncio d’Oro a Priscilla Carducci, 14 anni 14 di Bassano Romano l’opera “Il viandante sul mare di nebbia”. In questa edizione del Roncio d’Oro 2023 è presente il Rotary Club Sutri e Tuscia Ciminia che ha voluto promuovere e premiare la partecipazione dei ragazzi al Concorso Letterario Nazionale con l’assegnazione di due premi. Il primo dei premi è stato assegnato a Noel Buzi, seconda elementare di Ronciglione, per l’opera “Il Bambino nella casa abbandonata”; secondo premio assegnato a Tommaso Cassia, scuola media di Ronciglione per l’opera “Riflessioni paesane”. SEZIONE Bn – NARRATIVA: Menzione speciale ad Ilario Giannini di Empoli per l’opera “Abbastanza”; Roncio d’Argento ad Ugo Spinella di Roma per l’opera “Schiava”; Roncio d’oro ad Andreina Solari Di Leivi (Genova) per l’opera “La solitudine della casa”. SEZIONE Bp – POESIA: Menzione speciale a Valentina Vegni di Fabrica di Roma per l’opera “Irragionevoli pensieri”; Roncio d’Argento a Valeria Sabatini di Viterbo per l’opera “Un Amore così”; Roncio d’Oro a Rita Moscardin di Savona per l’opera “Dove s’attarda il mare”. SEZIONE A – DIALETTO ADULTI: Menzione speciale ad Anita Mattei di Ronciglione per l’opera “Le chiacchiere dò paese”; Roncio d’Argento a: Stefano di Andrea di Ronciglione per l’opera “A veggiglia”; Roncio d’Oro a Peppino Lorusso di Ronciglione per l’opera “L’osteoporosi”.

