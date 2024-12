CIVITA CASTELLANA - «Un evento bellissimo, una serata che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico». Così Simonetta Coletta, assessore allo Spettacolo, commenta l’ottima riuscita della manifestazione organizzata sabato 14 settembre in piazza Matteotti, dove in migliaia si sono ritrovati per ballare, cantare e divertirsi con la performance di Ritmo 90.

«La piazza era stracolma e credo sia un grandissimo risultato in una città dove, tradizionalmente, non è facile portare la gente a ballare in strada se non a carnevale – aggiunge -. Credo che l’aspetto più bello dell’evento risieda nella spensieratezza e nel divertimento visto sui volti dei tanti, di ogni età, che hanno animato piazza Matteotti sulle note di Ritmo 90». «Devo dire che la risposta dei civitonici a tutte le manifestazioni di questi giorni è stata sempre molto positiva – ribadisce l’assessore Coletta -. Ringrazio pertanto tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il cartellone dei festeggiamenti per i santi patroni Marciano e Giovanni, festeggiamenti che fanno parte del nostro dna e della nostra tradizione. Ringrazio anche le locande, accompagnate dalla musica live dei Kramp, alla cui tavola si sono seduti tantissimi civitonici e moltissimi turisti».

«Le feste patronali e gli eventi continuano, purtroppo quest’anno il meteo non è stato clemente e il maltempo ha condizionato fortemente il programma – conclude -. Ma recupereremo tutte le iniziative rimandate per cause di forza maggiore, sperando in una sempre maggiore partecipazione da parte del pubblico, a cominciare da questa sera dopo la santa messa e la processione, quando in programma ci sono la bengalata e lo spettacolo musicale con gli Argentovivo».

