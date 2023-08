Con Alberto Farina e Max Giusti, ad agosto risate e divertimento sono assicurati ad Acquapendente. I due volti noti della comicità italiana si esibiranno in piazza Girolamo Fabrizio rispettivamente sabato 12 e mercoledì 16 agosto 2023, entrambi con inizio alle ore 21,30. Si tratta di due tra le date di punta di “R-Estate ad Acquapendente”, il programma di appuntamenti estivi di musica, cultura, teatro, tradizioni, intrattenimento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le realtà locali.

Direttamente da Colorado, programma televisivo di cui è diventato un pilastro, Alberto Farina (12 agosto, ore 21.30) porta con sé una comicità surreale e tagliente, con monologhi che racchiudono esperienze di vita e d’infanzia molto particolari. La dote principale del comico romano è sicuramente la semplicità con cui riesce a far ridere, abbinata a un look che ricorda i ragazzi di periferia degli anni Settanta.

Con “A tutto Max”, Max Giusti (16 agosto, ore 21.30) regala un abbraccio virtuale al pubblico attraverso un caleidoscopio di risate, emozioni e aneddoti. Uno show atipico e irriverente, un flusso di coscienza, un monologo a cuore aperto in cui la libertà, sotto ogni forma, lo caratterizza in ogni declinazione. Dai ricordi personali alla quotidianità, in un mondo che cambia velocemente e dove è sempre difficile adeguarsi, Max parla della sua vita, della nostra, esprime il suo punto di vista sulla realtà, racconta curiosità e confida segreti dello show business.

Tra gli altri appuntamenti di agosto ad Acquapendente, da sottolineare i concerti di Nada il 19 all’Anfiteatro Cordeschi (nell’ambito della rassegna “A cielo aperto” del Teatro Boni), di Enrico Capuano & Tammurriata Rock (nell’ambito del festival Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana), premiati a Montreal come migliore band folk rock italiana, il 26 in Piazza Girolamo Fabrizio e dei Nomadi il 30 al parcheggio Campo Boario.

Il 6 agosto al Cordeschi c’è “Ciao Darwin!” a cura dell’associazione Psikè. La piazza centrale di Acquapendente ospita invece il 10 agosto Gli Altri in concerto (promosso dalla locale sezione Avis), il 17 e 18 il Sanremo Aquesiano (promosso dalla Pro Loco) e il 20 Canvas Live Music (a cura di Avis), in attesa del Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana dal 24 al 27 agosto e della festa patronale di Sant’Ermete dal 28 al 30.

Tutti gli eventi musicali e di spettacolo sono a ingresso gratuito (ad eccezione del concerto di Nada) e con inizio alle ore 21.30.