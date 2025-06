CERVETERI – «Il cartellone degli spettacoli estivi si apre nel segno della tradizione, nel segno della danza». Taglio del nastro sabato e domenica con la Rim e l'Associazione Dimensione Danza 2000 con quest'ultima che proprio quest'anno ha festeggiato 25anni di attività nel territorio. L’appuntamento è al Parco della Legnara, nelle serate di sabato 28 e domenica 29 giugno e nel weekend successivo, quello di sabato 5 e domenica 6 luglio. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare. I primi a salire sul palco saranno gli allievi e allieve della Rim Sport con un doppio spettacolo. Sabato 28 giugno porteranno in scena "La bottega dell'incanto", un viaggio fantastico attraverso musica, magia e tanti, tantissimi giocattoli incantati. Il giorno seguente invece, è il momento di "Four", tra tecnologia, avanguardia e intelligenza artificiale, la storia di quattro ragazze pronte a vivere un'avventura fantastica grazie ad un antico reperto. Regia e coreografie sono di Maila Martino e Manila Ripani, testi di Carmen Salustri. Inizio fissato per le 21. Sabato 5 e domenica 6 luglio alle 21:15 sarà invece il turno dell’associazione Dimensione Danza 2000, nel pieno dei festeggiamenti per i primi 25anni di attività nel territorio, che porterà in scena lo spettacolo "The Greatest Show", per la regia di Alessandra Ceripa. «Quello con gli spettacoli delle associazioni di danza della nostra città è un appuntamento tradizionale delle estati di Cerveteri che siamo felici di poter accogliere anche quest’anno – ha detto l’assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – saranno quattro serate davvero speciali, cariche di arte, di emozioni, di spettacolo e che vedranno protagonisti tanti ragazzi, adolescenti e bambini della nostra città, pronti ad esibirsi e a mostrare alla propria città i progressi fatti durante tutto l’anno grazie al prezioso lavoro delle loro insegnanti professioniste». In concomitanza dei saggi-spettacolo all’interno del Parco della Legnara, nel Centro Storico si inaugura anche l’Estate Caerite, con “Cerveteri Città in Scena”, con spettacoli itineranti, tra musica, arte e teatro.

