VASANELLO– Sono Pasquale Armenante con “Albicocche” e Marco Bottini con “L’odissea quotidiana di Penelope” i vincitori della prima edizione del Vasanello Ricci film festival che, nella splendida cornice del cinema Albertone, hanno ricevuto dalle mani del maestro Pupi Avati il primo premio “ex aequo” assegnatogli dalla giuria presieduta dal regista Andrea Barzini come migliori cortometraggi per il 2023.

Gli altri premi sono andati a Marie Letitia Gullier migliore attrice per il film “Elsa” e a Marco Pattarozzi per la migliore sceneggiatura del film” Farfalle”.

Per la sezione giovani e scuole il primo premio come miglior corto di questa edizione è andato a”Nessuno è solo” regia di Francesco Salerno un progetto realizzato dalla scuola Itt Leonardo Da Vinci di Viterbo.

«Una giornata entusiasmante – ha commentato il sindaco Igino Vestri –, che ci ripaga del grande lavoro che stiamo facendo nel campo della cultura dei giovani e della scuola e che ha visto con la realizzazione della prima edizione del Ricci film festival con la riapertura del nostro ‘Cinema Albertone nazionale’ uno dei pochi mono sala che resiste in tutta la provincia , come ci ha ricordato il maestro Pupi Avati incoraggiandoci a proseguire nelle azioni che stiamo mettendo in campo, il coronamento di un altro punto del nostro programma o meglio del nostro progetto per Vasanello».

«Il primo pensiero va al nostro compaesano Sandro Ricci grazie alla cui generosità è lungimiranza è nato questo Festival, ci tengo ha concluso Vestri a ringraziare veramente tutti per l’impegno profuso in questi giorni nell’organizzazione di un evento straordinario per il nostro paese, in primis il maestro Avati per le bellissime parole che ci ha riservato nella lunga intervista con cui ha deliziato il numeroso e attentissimo pubblico presente, un pensiero speciale ovviamente a tutta la giuria con il suo presidente il regista e amico Andrea Barzini, un grazie ai tantissimi registi partecipanti anche dall’estero , al pubblico che ci ha seguito in questi giorni, ma una parola la voglio spendere per il grande lavoro fatto dalla mia giunta e dalla mia maggioranza una squadra di cui ogni giorno sono piu’ orgoglioso».

«L’appuntamento è ovviamente per il prossimo anno con la seconda edizione in cui cercheremo di onorare ancora di piu’ il ricordo del Prof Sandro Ricci mecenate di questa manifestazione , cercando di fare ancora meglio e facendo tesoro dell’esperienza ed anche degli errori di quest’anno – risponde l’assessore Martines visibilmente soddisfatta a chi gli chiede delle prossime iniziative culturali del comune -. Siamo consapevoli del grande lavoro fatto ed anche delle cose da migliorare tuttavia è una grandissima soddisfazione vedere la nostra piccola realtà’ di Vasanello ospitare manifestazioni di tale livello artistico e culturale, i miei più grandi ringraziamenti vanno a tutti quelli ,nessuno escluso, che con il loro lavoro di questi giorni hanno contribuito ad uno degli eventi , impreziosito dalla presenza di un grande del Cinema Italiano come Pupi Avati,che sicuramente rimarra’ nella storia di Vasanello e del nostro ‘Cinema Albertone nazionale’ che abbiamo voluto riaprire come amministrazione con tutte le nostre forze».

Tutti i cortometraggi finalisti delle due sezioni giovani e professionisti saranno caricati sul sito del festival a disposizione del pubblico.

L’appuntamento con il Vasanello Ricci film festival è per il 2024, ma il comune di Vasanello non si ferma: sabato 3 giugno tutti in piazza con la grande “Festa delle Lanterne” che illuminerà tutto il paese.