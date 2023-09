VETRALLA – C’è un mondo fatato sulle colline di Vetralla, anzi un regno, dove chi ha nel cuore la magia del Natale può varcare i suoi cancelli e vivere un’esperienza straordinaria. «Mai come quest’anno - dicono gli organizzatori - la vera porta di accesso al magico mondo del Natale sarà lì, all’interno di questo posto incantato, dove oltre all’irrefrenabile entusiasmo di 100% Elfetto e di tutti i simpatici personaggi del Regno di Babbo Natale, brilla Lucy, la stellina del Natale che tutti impareranno a riconoscere». «Le ambientazioni all’interno nelle aree del Regno sono tutte cambiate - anticipano gli organizzatori - i percorsi, gli allestimenti, le decorazioni, perfino i personaggi che lo popolano. Restano alla base anche tutte le attrazioni conosciute, presenti nel Victorian Village, senza dimenticare lo shopping natalizio che propone decorazioni uniche, oggettistica e idee regalo dedicate al Natale da tutto il mondo, strizzando l’occhio alla linea Elfidea (la linea esclusiva del Regno di Babbo Natale). E non ultimo il food, con i punti ristoro articolati nel Victorian Village pieni di prelibatezze da gustare al momento o portarsi a casa». Ma c’è anche una sorpresa: nel weekend di apertura, infatti, Babbo Natale comincerà con un po’ di anticipo a regalare un dono agli ospiti visitatori del Regno. Si tratta proprio del libro “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”. Un dono prezioso, un’ulteriore prova per credere alla magia che questo incredibile mondo è capace di trasmettere ogni anno a migliaia di persone.

Il Regno di Babbo Natale apre il 15 settembre alle 16, e si trova a Vetralla sulla Strada Statale Cassia km 62,200. L’ingresso è completamente gratuito; per maggiori informazioni www.ilregnodibabbonatale.it