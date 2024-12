CARBOGNANO - «Siamo orgogliosi di presentare il progetto culturale “Restitutio Memoriae: il mito di Giulia”, dedicato alla celebrazione del quinto centenario della morte di Giulia Farnese, conosciuta come “Giulia la Bella”», così il Comune in una nota.

Le finalità del progetto sono molteplici e ambiziose: oltre a commemorare la figura di Giulia Farnese, si propone di promuovere il patrimonio storico e culturale di Carbognano, di sensibilizzare sul ruolo delle donne nel Rinascimento e di stimolare l’interesse per la storia locale tra i residenti e i visitatori. Le celebrazioni in onore di Giulia Farnese rappresentano quindi un’occasione unica per rivivere la storia e l’arte del Rinascimento italiano, celebrando una donna straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Carbognano e oltre. Giulia Farnese, meglio conosciuta come “Giulia la Bella”, fu una figura di grande rilievo nella Roma rinascimentale, tanto da essere descritta come la preferita del papa Alessandro VI Borgia. Il suo legame con Carbognano è profondo e intriso nella storia: dopo la morte del marito Orsino Orsini, Giulia divenne la signora di Carbognano nel 1500, conducendo una vita attiva e influente nella gestione del feudo. Giulia Farnese trascorse ben vent’anni della sua vita nel maestoso castello di Carbognano. Dopo la prematura scomparsa del marito, Orsino Orsini, Giulia si trovò a gestire direttamente il feudo, immergendosi completamente nella sua amministrazione e cura. Questo periodo segnò una fase significativa della sua vita, durante la quale dimostrò non solo le sue straordinarie doti di bellezza e carisma, ma anche le sue capacità amministrative e gestionali. Le celebrazioni in onore di Giulia Farnese nel quinto centenario della sua morte sono state volute con grande impegno e dedizione dal comune di Carbognano, che ha visto nell’evento un’opportunità unica per valorizzare il proprio territorio e la sua storia millenaria. A sviluppare e coordinare tutte le attività legate al progetto è stata la ST Sinergie Srl, una società operante nel settore del marketing e della comunicazione. Una delle prime iniziative è l’adozione di un logo distintivo, scelto attraverso un bando pubblico, che diventerà il volto visibile e unificante della manifestazione, contribuendo a promuoverla in modo efficace. Il progetto ha ottenuto il patrocinio e il sostegno di numerose istituzioni, tra cui il ministero dei Beni Culturali, la regione Lazio, la provincia di Viterbo, la comunità Montana e l’associazione Rievocazioni Storiche del Lazio. Questo sostegno istituzionale conferma l’importanza e la rilevanza del progetto nel contesto culturale e sociale della regione. Inoltre sono stati attivati partenariati territoriali tra i quali: la Rete di impresa Carbognano “Rete di Giulia” impegnata nella realizzazione di alcuni eventi previsti nel calendario delle celebrazioni; l’ssociazione Pro Loco di Carbognano che organizzerà la rievocazione storica e alcuni appuntamenti enogastronomici e il Centro Studi Ricerche di Carbognano, che attraverso lezioni didattiche mirate e progetti educativi dedicati, faranno approfondire agli studenti la storia locale e scoprire il ruolo fondamentale di Giulia Farnese nella sua formazione. In questo modo, i giovani diventeranno veri e propri custodi della memoria, contribuendo a preservare e trasmettere il patrimonio storico e culturale della loro comunità.

Oltre il sostegno delle realtà istituzionali e dell’associazionismo locale, il progetto ha ottenuto il supporto economico di aziende private, in qualità di sponsor, le quali hanno deciso di investire in questo “Progetto Turistico Culturale”, attivando di fatto una collaborazione pubblico- privato che ha consentito: l’incremento dell’offerta culturale e una maggiore diffusione promozionale in ambito provinciale e regionale.

Il progetto “Restitutio Memoriae: il mito di Giulia” rappresenta un’opportunità unica per celebrare e valorizzare la figura di Giulia Farnese e il territorio di Carbognano. Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati di storia e cultura a partecipare attivamente a questa straordinaria iniziativa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale www.carbognano.giuliafarnese500.it e i canali social.

