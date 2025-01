BASSANO IN TEVERINA - Nella suggestiva cornice della Chiesa dei Lumi, si è svolto domenica scorsa l’evento “Recuperiamo la nostra storia”, promosso dal Comune di Bassano in Teverina per celebrare il restauro della Pala d’altare proveniente dall’antica Chiesa di San Rocco. L’iniziativa ha coinvolto esperti, autorità locali e cittadini, sottolineando l’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. L’incontro si è aperto con un caloroso benvenuto, durante il quale sono stati ricordati i recenti interventi a tutela del patrimonio locale, tra cui il restauro del quadrante dell’orologio della torre. Questo ha permesso di ribadire l’impegno dell’amministrazione comunale nel preservare le testimonianze storiche del territorio. L’architetto Elisa Fochetti ha introdotto il contesto storico e culturale della Pala d’altare, mettendone in luce il legame con la storia di Bassano in Teverina. La restauratrice Francesca Correnti ha poi descritto in dettaglio il processo di restauro, che ha permesso di restituire brillantezza alla pittura e consolidare le parti danneggiate dal tempo. Correnti ha sottolineato come ogni intervento sia stato eseguito con il massimo rispetto per i materiali originali e per l’integrità artistica dell’opera, appartenente alla scuola umbro-laziale del XVI secolo. Don Alfredo di Napoli ha successivamente offerto un affascinante excursus storico sulla Chiesa di San Rocco, probabilmente edificata tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Situata in un’antica area di cava del villaggio altomedievale, la Chiesa era un luogo di sosta per i pellegrini in cammino verso San Sebastiano. Visitata dai vescovi Longo, Fabrani e Gozzadini tra il 1604 e il 1627, l’edificio fu descritto come una semplice ecclesia ruralis con un altare ornato da affreschi raffiguranti la Madonna con Bambino tra i santi Fidenzio e Rocco. Nel corso del XVIII secolo, la Chiesa fu progressivamente abbandonata, fino a essere definita in stato “indecente” nel 1794. Sebbene oggi non esista più, la Pala d’altare, salvata e custodita nel Municipio, resta una preziosa testimonianza di quell’epoca. A concludere l’evento è stato il Sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli, che ha sottolineato il valore di queste iniziative per la comunità. «Di fronte a questa Pala d’altare, per secoli è stato celebrato l’ufficio divino, e tanti dei nostri antenati si sono raccolti in preghiera. Oggi, con questo restauro, rendiamo omaggio alla nostra storia e al nostro patrimonio. Restituendo alla comunità questo prezioso frammento della nostra identità culturale, ne garantiamo la fruibilità anche per le generazioni future. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, che rappresenta un fondamentale atto di cura e di rispetto verso la memoria del nostro paese».

