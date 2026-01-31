I ravioli dolci di Carnevale sono un dolce sfizioso e goloso, tipico di questo periodo, di cui ogni regione italiana custodisce una propria versione. Tradizionalmente diffusi nel Nord e nel Centro Italia, nel tempo si sono affermati anche al Sud e sulle isole, spesso con nomi diversi.

Si gustano semplici o con una spolverata di zucchero a velo. La tradizione li vuole fritti, anche se oggi esiste una versione più leggera cotta al forno. Un tempo si friggevano nello strutto, oggi si preferisce l’olio di arachidi o di girasole. Il ripieno classico è a base di ricotta, cannella, alchermes o gocce di cioccolato.

Non mancano varianti regionali con crema di castagne, mostarda o, in Lombardia, con amaretti, cacao, cedro, biscotti e latte.

Ricetta

Tempo di preparazione: 30 minuti più la cottura

Ingredienti: per 15/ 20 ravioli dipende dalla grandezza

per la pasta

•500 g di farina

•3 uova

•60 gr di strutto o burro

•1 bicchierino di liquore

Ingredienti per il ripieno:

• 500 gr di ricotta

•150 gr di zucchero

• cannella q.b.

•alchermes q.b.

•olio di arachidi per friggere

Preparazione:

Metti la farina su un piano di lavoro e forma una fontana.

Rompi le uova al centro della fontana e inizia a sbattere, aggiungi lo strutto e il liquore.

È importante amalgamare bene le uova insieme alla farina.

Impasta nello stesso modo in cui prepari le tagliatelle, così da ottenere una pasta molto soda, omogenea ed elastica oppure utilizza una impastatrice.

Forma una palla e lasciala riposare per circa 30 minuti. Versa la ricotta in una ciotola e aggiungi gli altri ingredienti a tuo piacimento. Lavora bene il composto e conservalo in frigo.

Riprendi la pasta e stendila ad uno spessore medio, io l’ho realizzato con la nonna papera a 3, ma dipende dalla macchina che usi. Fai dei rettangoli e sopra posiziona

la ricotta che avrai messo in una sac a poche oppure, se ne sei sprovvisto, puoi utilizzare due cucchiai per realizzare la dose da inserire in ogni raviolo.

Chiudi i ravioli, sigillando bene i bordi.

Versa l’olio di arachidi in una padella e, raggiunti i 170°/ 175°C, friggi i ravioli, facendo attenzione a quando li giri, così da evitare di romperli.

Scolali su carta paglia e spolverizza con zucchero a velo.

