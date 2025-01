LADISPOLI - Da sabato 25 gennaio, presso la biblioteca comunale “Peppino Impastato”, si terrà una prestigiosa rassegna cinematografica dedicata a tre icone del cinema italiano: Anna Magnani, Gian Maria Volonté e Marcello Mastroianni. Un piccolo omaggio sarà dedicato a Sophia Loren con due brevi corti in coppia con Mastroianni .

La rassegna, patrocinata dal Comune di Ladispoli - Assessorato alla Cultura, è curata dal professor Michele Castiello, docente e appassionato conoscitore della settima arte.

«Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e cultura – ha commentato l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa - che avranno la possibilità di rivivere le straordinarie interpretazioni di questi tre indimenticabili attori attraverso una selezione di pellicole che hanno segnato la storia del nostro cinema».

Il programma prevede proiezioni settimanali e approfondimenti a tema, per celebrare la carriera e l’eredità artistica di Anna Magnani, Marcello Mastroianni e Gian Maria Volonté, con un focus particolare sul loro impatto nella cinematografia italiana e internazionale.

Il primo appuntamento è sabato 25 gennaio alle ore 16:30 e con “Smoke” diretto da Wayne Wang, nell’occasione sarà presentata la rassegna cinematografica . L’ingresso è gratuito.

