BAGNOREGIO – Sarà un’estate da ricordare per Bagnoregio. In occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono San Bonaventura, a salire sul palco sarà uno dei nomi più amati e influenti della musica italiana: Raf.

Ad annunciarlo è il sindaco Luca Profili, che ha condiviso la notizia con entusiasmo: «Sarà un’occasione speciale per rivivere emozioni, ricordi e musica che ha fatto epoca. Non vediamo l’ora di accoglierlo e lasciarci trasportare dalla sua voce e dalla sua energia».

Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, Raf ha saputo attraversare generazioni con un repertorio che è ormai parte della storia musicale del nostro Paese. Dal successo internazionale di Self Control, fino a brani iconici come Ti pretendo, Infinito e Cosa resterà degli anni ‘80, l’artista ha costruito una carriera solida, costellata di hit e di uno stile personale e riconoscibile. Il concerto, inserito nel programma delle celebrazioni patronali, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nella Tuscia. Sarà un momento di grande partecipazione per tutta la comunità e per i tanti visitatori che ogni anno raggiungono Bagnoregio per vivere la magia di Civita e delle sue tradizioni. L’appuntamento è per il 12 luglio alle ore 22 presso l’Area Belvedere.

