«Non c’è un perché, ci fa sentire umani». Sintetizza così Giovanni Ciancio Filace, presidente dell’associazione “Pentamerone Agora per trovarsi”, il significato dell’evento “Raccolta differenziata di parole”, inaugurato ieri al museo dei portici di Palazzo dei Priori e visibile fino al 4 maggio «ma di cui proporrò una proroga», ha detto l’assessore alla Capitale europea della cultura 2033 Alfonso Antoniozzi. L’allestimento propone di condividere anonimamente parole, idee e storie scrivendoli su un foglietto di carta e mettendoli in 4 cassonetti rappresentanti rispettivamente racconti, indifferenziata, lettere e balle e bugie. «Oggi seduzione e sedazione camminano insieme – dice ancora Filace -, il binomio produce l’incertezza e togliamo i sensi rimanendo unidimensionali. La melodia cinetica va perdendosi. L’iniziativa non ha nessun obiettivo, è un’idea generale dell’inutile, noi siamo di questa scuola, proponiamo solo l’immaginazione. Scrivere e immaginare. Raccolta differenziata esce con dei cartoni in varie piazze d’Italia e con Antonella Mattioli l’abbiamo sviluppata. Lo facciamo perché ci piace andare nelle piazze, i giovani ne sono impazziti con intensi attimi di condivisione. Non serve a niente ma ci piace. Convergono spontaneamente tanti talenti: non c'è un fine utilitaristico. Siamo stati in piazze sull’isola d’Elba, Parma e Ravenna”. Ad oggi i messaggi anche di altre raccolte differenziate di parole non sono stati letti. Gli allestimenti dell’iniziativa sono realizzati a mano da maestri artigiani locali, tra cui Marco Sciascia: tra gli scopi dell’evento il senso di comunità e la libera espressione. L’assessore Antoniozzi, a margine dell’inaugurazione, ha inoltre ricordato l’apertura della open call per idee innovative, proposte dai cittadini e realtà del territorio, che potranno entrare a fare parte del dossier di candidatura a Viterbo capitale europea 2033. Tutto sul sito del Comune di Viterbo.