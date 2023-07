NEPI– Applausi scroscianti e fiato sospeso per le tre serate della VII edizione del Festival internazionale della danza e delle danze di Nepi, conclusosi con il gala finale e la consegna de “Lo Schiaccianoci d’Oro” con la conduzione di Roberta Beta.

In esclusiva mondiale il pubblico ha potuto ammirare la creazione “La Pizza con Ode Barbara. Omaggio alla Regina Margherita di Savoia!” del maestro Beppe Menegatti con protagonista Alma Manera, e la partecipazione di Gianaugusto Bongiovanni, 30 minuti di grande interpretazione ed intensità con l’artista accompagnata al pianoforte da Kozeta Prifti. Matteo Addino, anche quest’anno è stato protagonista del Festival, creando dei momenti di forte emozioni con le sue coreografie e con i suoi ballerini che hanno accompagnato più volte Alma Manera nelle sue esibizioni.

Tanti applausi anche per Pupi Avati, che all’invito di Maria Pia Liotta ha risposto con un po’ di incertezza, smentendosi poi alla vista del grande spettacolo offerto sul palcoscenico. “Sono rimasto affascinato da questi momenti di spettacolo, ci sono state esibizioni di grande valore con veri artisti. Da Nepi è partita un’onda di bellezza che mi auguro si diffonderà anche in altri luoghi compresa la televisione. Sono molto felice di essere venuto e di avere ricevuto “Lo Schiaccianoci d’Oro” alla carriera per la sezioni “Visioni in Movimento”. Ha affermato sul palco Pupi Avati. Il concorso può vantare la direzione creativa di Alma Manera e la direzione organizzativa di Francesco Innocenzi.

Il Premio “Carla Fracci per i giovani” è stato consegnato durante la serata finale del Festival dal maestro Beppe Menegatti, in un simbolico passaggio di testimone alle nuove generazioni che portano avanti l’arte della danza ed è stato attribuito al ballerino Paolo Marchegiani, giovane talento romano. Tanti applausi anche per l’etoile Giuseppe Picone, star mondiale della danza. Il Festival si è colorato di ritmo, allegria e tradizione con il gruppo folk I Peddaroti provenienti da Reggio Calabria. Direttamente da Ballando con le Stelle Tove Villför, accompagnata da Filippo Zara, poi emozione “caliente” con il grande tango di Roberta Beccarini e Juan Manuel Acosta. Di grande prestigio la presenza di Ileana Citaristi, danzatrice di origine italiana, considerata tra le più grandi studiose e interpreti di danza Classica Odissi. Indiana di adozione, difatti vive nella regione dell’Orissa dal 1979, dedita allo studio ed alla ricerca dei due stili di danza classica indiana Odissi e Chhau. Una danza affascinante dove miti e storie raccontate attraverso il linguaggio della mimica danzata dove gestualità, ritmo, melodia si fondono a creare immagini poetiche ispirate appunto alle immagini scultoree dei templi antichi. Magiche ed emozionanti interpretazioni di Alma Manera che in compagnia del tenore italo americano Jonathan Cilia Faro ha interpretato anche “O sole mio”. A seguire l’elenco dei premiati di quest’anno con il prestigioso premio “Lo Schiaccianoci d’Oro”, realizzato in esclusiva dal maestro Enrico Manera: Premio alla Carriera – Giuseppe Picone; Premio Eccellenza dei teatri nel mondo – Teatro dell’Opera e del Balletto di Stara Zacora della Bulgaria con la presenza dell’ambasciatore della Bulgaria in Italia, S.E. Todor Stoyanov. Sezione Cultura e imprese – Mvula Sungani, La danza nelle sue discipline – Ileana Citaristi, Coreografo dell’anno – Kristian Cellini, La danza oltre i confini – Alessandro Egger e Tove Villför, Giovani stelle emergenti – Thomas Piaggi, Giornalismo e cultura – Francesca Bernabini, Danze e popoli – I Peddaroti, Arti e figure – Corrado Veneziani, Visioni in movimento alla carriera – Pupi Avati. Tutto con il commento dell’opinionista del popolo Rossella Erra.