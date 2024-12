TOLFA - Visto il grande successo e le tantissime richieste proseguirà fino al 28 agosto prossimo la meravigliosa e suggestiva mostra di Valentina Vannicola, dal titolo: "Il reale immaginato".

L'edificio storico del Palazzaccio di Tolfa fa, quindi, da cornice alla bellissima mostra della Vannicola. Una mostra romantica e costruita con un processo romantico, dove sono stati inseriti i lavori che più hanno appassionato la fantastica fotografa artista di Tolfa Valentina Vannicola. Il "reale immaginato" è una mostra

creata per Tolfarte 2024 e il 4 agosto doveva chiudersi, ma potrà essere ammirata fino al 28 agosto. La mostra monografica dell’artista Valentina Vannicola: un percorso tra i lavori prodotti negli anni, dalle sue opere iniziali sino alle più recenti committenze istituzionali, che comprende opere fotografiche, disegni, abiti di scena, accessori e un video documentario. L’esposizione è introdotta nel chiostro del Palazzaccio da quattro grandi ritratti appartenenti ai lavori di committenza Terra Cava e Ulisses, realizzati tra la Sicilia e il Portogallo; prosegue con un focus su altri progetti, dove vengono messe in luce le costanti dell’opera dell’autrice: la messa in scena, il rapporto con il testo letterario e più in generale la narrazione, l'importanza della relazione con i luoghi e i loro abitanti.

Infine, risalendo il Palazzo, si giunge al lavoro di traduzione in immagine della Divina Commedia di Dante Alighieri, progetto che ha visto il coinvolgimento della comunità di Tolfa ne L’Inferno di Dante (2011) e nella recente opera La Processione mistica, entrambi esposti ed entrati nelle Collezioni di Fotografia del MAXXI- Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

"Dopo tanto peregrinare e pensare, il lavoro torna a casa. In estate, tra le cicale, i vicoli, i trasporti in apetta e uno sciame di persone pronte ad aiutare - sottolinea Valentina Vannicola - fino al 28 sarò al Palazzaccio di Tolfa, che è il mio paese. Ci sono con una mostra articolata che comprende le opere degli inizi sino alle recenti committenze. Dalla traduzione in immagini della Divina Commedia che ha coinvolto l'intera comunità in “L’Inferno di Dante” (2011), alla “Processione mistica”, entrambi esposti e appartenenti alle Collezioni di Fotografia del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo".

Valentina Vannicola è un'esponente della staged photography - la tendenza della fotografia contemporanea a presentare come reali scene costruite secondo le dinamiche proprie della cinematografia - Valentina Vannicola ha esposto i suoi progetti in diverse gallerie e festival in Italia e all’estero: Brasile, Australia, Germania, Quatar, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Malta. Con La Processione mistica prosegue il suo progetto di ricerca sulla Divina Commedia di Dante Alighieri iniziato nel 2011 con L’Inferno di Dante. Presentata nell’allestimento insieme a quattro ritratti, una video installazione, disegni, materiali di lavoro, abiti, accessori e il documentario di Alessandro Toscano, l’opera si ispira alla processione descritta da Dante nel XXIX Canto del Purgatorio.

