CIVITAVECCHIA – “Un viaggio straordinario nell’Inferno dantesco, che non potete perdere”. È l’invito che arriva dagli organizzatori della mostra “Divina Commedia – Parte prima: L’Inferno” allestita nella suggestiva Rocca del Porto di Civitavecchia, prorogata fino a sabato 27 settembre per il grande successo di pubblico riscontrato.

Un percorso sensoriale che sta conquistando centinaia di visitatori: dieci tele fluorescenti ispirate ai canti danteschi, illuminate dalla luce nera e accompagnate da voci recitanti e sonorità elettroniche, danno vita a un’esperienza immersiva unica nel suo genere. L’esibizione, nata dalla collaborazione tra l’associazione Amici del Fondo Ranalli Odv e Forte! Festival, continua così ad offrire l’occasione di vivere Dante in chiave contemporanea, tra buio e rivelazione, tradizione e innovazione. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21.