Sedici eventi originali di musica, danza e teatro, ambientati in alcuni dei siti storici e archeologici più importanti del territorio di Tarquinia. E' il programma del festival Paesaggi dell'Arte 2024, giunto alla sua quinta edizione, previsto per questa estate.

Sedici eventi ambientati in alcuni dei siti storici e archeologici più importanti del territorio di Tarquinia, luoghi di particolare interesse: dalle architetture medievali del Museo Archeologico Nazionale, inaugurato nel 1924 all’interno dello splendido Palazzo Vitelleschi, alla Chiesa di S. Maria in Castello, al Parco delle Mura, alle tombe etrusche dipinte della Necropoli dei Monterozzi, patrimonio culturale dell’Unesco.

Tutte le produzioni artistiche in programma sono state scelte allo scopo di valorizzare i siti, di promuoverne e moltiplicarne la bellezza, di poterne godere con maggiore consapevolezza. Gli eventi di quest’anno comprendono anche una serie di laboratori a carattere musicale.

I primi due seminari, in collaborazione con Labyrinth Italia, si svolgeranno dal 28 al 30 giugno: Canti della diaspora sefardita d’oriente – a cura di Françoise Atlan – e Introduzione alla musica modale – a cura di Peppe Frana. A seguire, dal 3 al 7 luglio, si terrà la sesta edizione della Scuola Euterpe per la musica antica, a cura di Athena Katsanevaki e Rosa Fragorapti, con la partecipazione di John C. Franklin. Infine, dal 29 al 31 agosto, sarà la volta del seminario Singing and Silence – a cura di Markus Stockhausen.

Per il primo concerto del festival, Entre la rosa et le jasmin, in programma al Museo Archeologico Nazionale il 30 giugno alle 21,30, Françoise Atlan e Peppe Frana offriranno un’affascinante esplorazione del repertorio di canzoni in lingua Ladina delle comunità sefardite presenti nei grandi centri urbani del Mediterraneo orientale e dei Balcani. Nel successivo fine settimana sono previsti due eventi musicali con visite tematiche – Musica e Miti dell’antica Grecia I e II – al Museo Archeologico Nazionale (6 luglio, alle 18:30 e alle 21:30 – 7 luglio alle 18:30) insieme ai docenti e agli allievi della Scuola Euterpe.

Al Chiostro S. Marco (13 luglio, alle 19,30), la raffinata tessitura chitarristica di Peter Finger sarà protagonista del concerto solista Acoustic Guitar Sunset.La settimana seguente, ancora una visita tematica con eventi musicali al Museo Archeologico Nazionale (20 luglio, alle 18:30 e alle 21:30) – Le Stanze del Cardinale – dove saranno proposti brani originali dell’epoca del Cardinale Vitelleschi, eseguiti da Ute Goedecke e Per Mattsson. La notte successiva, alla Necropoli dei Monterozzi (21 luglio, alle 21,30), con la luna piena, sarà di scena una visionaria performance di Paolo Angeli intitolata Cumpendiu.

Nell’ultimo fine settimana di luglio sono in programma tre concerti, tutti nella piazza della Chiesa di S. Maria in Castello: Maura Guerrera e Malik Ziad presenteranno il loro progetto Spartenza (26 luglio, alle 21,30), Lili Refrain tornerà a Tarquinia per celebrare il suo Rituale Ancestrale (27 luglio, alle 21,30) e il Gabriele Coen Quintet eseguirà dal vivo i brani del progetto Sephardic Beat (28 luglio, alle 21,30).

Dopo una pausa nel mese di agosto, questa edizione del festival terminerà con altri tre concerti: al Parco delle Mura (31 agosto, alle 21:30), con il trio Between Earth and Sky – formato da Markus Stockhausen, Fabio Mina e Francesco Savoretti – che proporrà una navigazione musicale tra Materia e Spirito, e nel cortile interno del Museo Archeologico Nazionale, dove sarà possibile ascoltare dal vivo la nuova produzione discografica di Prank & Giorgio Li Calzi – Touching Hands – (7 settembre, alle 21,30) e il sorprendente repertorio della violinista Anaїs Drago (8 settembre, alle 18,30) con il suo progetto solista Minotauri.

Il festival Paesaggi dell’Arte è un progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, dalla Regione Lazio, direzione Cultura e Politiche giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo, con la collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

La direzione artistica è affidata al produttore e archeomusicologo Emiliano Li Castro. Informazioni e prenotazioni possono essere richieste all’InfoPoint di Tarquinia (Barriera San Giusto), tel. 0766-849282 o inviando mail all’indirizzo turismotarquinia@gmail.com