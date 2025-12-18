CIVITAVECCHIA – Torna puntuale, anche quest’anno, uno degli appuntamenti più amati del Natale cittadino: la tradizionale mostra dei presepi ai Cappuccini. Un evento che da decenni accompagna le festività e che continua a svolgersi nella sua sede storica, la parrocchia di San Felice da Cantalice, luogo simbolo di una passione artigianale e spirituale che ha attraversato generazioni.

Tra le sale del convento prendono forma scenari curati nei minimi dettagli, opere diverse per stile e dimensioni, ma unite dal desiderio di raccontare il Natale attraverso la tradizione del presepe.

La mostra, guidata dal parroco padre Antonio insieme a fra’ Jean Renaud, è arricchita come da consuetudine dalla pesca reale, appuntamento immancabile soprattutto per le famiglie.

L’appuntamento dal 21 dicembre all’11 gennaio. Nei giorni feriali l’apertura è prevista dalle 16.30 alle 19.30; la domenica e nei festivi dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Un invito aperto a tutti, per rinnovare una tradizione che continua a emozionare.