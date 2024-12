CIVITAVECCHIA – Torna in scena anche quest’anno, il Presepe vivente realizzato dalla Pro Loco Civitavecchia, noto con il titolo “Seguendo la Cometa”, con la regia di Francesco Angeloni. Lo spettacolo si svolgerà nella splendida cornice delle Terme Taurine nei giorni 26 e 29 dicembre dalle 17 alle 20. «Invitiamo a partecipare come figuranti e attori – spiega la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – per vivere da protagonisti una delle manifestazioni tradizionali della Pro Loco cittadina e condividere un’esperienza unica». Info solo whatsapp al numero 320 977 7364.