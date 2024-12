CIVITAVECCHIA – Grande successo per la serata dedicata alla figura di Silverio Blasi – attore, regista e sceneggiatore che ha scritto una pagina importante della storia della televisione italiana – che ha trasformato il Teatro Gassman in un luogo di memoria e riflessione condivisa. Il premio “Ricordando...” da Spazioliberoblog, Blue in The Face, Itff e Book Faces, con il contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ., ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e personalità del mondo culturale.

«Siamo davvero soddisfatti della serata – ha commentato il presidente di Spazioliberoblog Fabrizio Barbaranelli – è stato un evento che ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, forse superando le nostre stesse aspettative. La figura di Blasi è entrata nella sua città con forza e ha ottenuto i giusti riconoscimenti, in un teatro che si è trasformato in un luogo magico dove arte e cultura hanno aperto uno squarcio sulla nostra storia e sulla nostra comunità».

Gli artisti che si sono esibiti sul palco hanno dato vita a performance di grande intensità, offrendo al pubblico interpretazioni che hanno esplorato temi legati all’identità, alle esperienze personali e alla memoria collettiva. «Li abbiamo messi alla prova ed hanno risposto con uno straordinario impegno – ha aggiunto Barbaranelli – grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa idea, ora ci prepariamo a un nuovo appuntamento: il Premio Scalfari, un altro evento di grande rilevanza per la nostra comunità».

Durante la serata, condotta da Enrico Maria Falconi, si sono alternati momenti di spettacolo e ricordi personali, come quelli delle figlie di Blasi, Elisabetta e Valentina, o della collega Titti Cercelletta e il maestro Nino Scardina. Primo premio a Barbara Russo per il suo monologo ispirato all’infanzia; a seguire riconoscimenti per Silvia Santagata e Matteo Tusculano. Ottime anche le prove degli altri due finalisti, Filippo Granati e Alice Doviziani, che hanno dimostrato padronanza e talento sul palcoscenico.