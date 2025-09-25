CIVITAVECCHIA – La seconda edizione del Premio di Pittura e Scultura “Odoardo Toti” approda sabato 27 settembre (ore 18) al Teatro della Fondazione Cariciv di Civitavecchia, con la formula della videoesposizione che rende fruibili le opere oltre i confini fisici della galleria. Prima della cerimonia, alle 17, un omaggio a Pier Paolo Pasolini (“Tra cinema e pittura”), a cura di Giacomo Costanzo con l’associazione Le Radici e le Ali e gli interventi musicali di Federico D’Alessandris.

Sono 51 gli artisti in gara. La giuria è composta dallo storico dell’arte Piero Zanetov, dal professor Massimiliano Ferragina (V. Preside e docente del Liceo Artistico di via Ripetta), dall’artista e curatrice Aida Abdullaeva e dal gallerista Francesco Chinnici (TAIMELESS, Taormina). Al primo classificato andranno 1.000 euro; secondo e terzo riceveranno una creazione orafa firmata Luisella Toti. In più, le opere dei primi tre saranno esposte a rotazione nella galleria TAIMELESS di Taormina.

«Mio padre ha dedicato la vita alla storia della città. Mi disse: o doni la libreria-archivio, o permetti a chiunque di consultarla. Ho scelto di creare un’associazione e un premio per invogliare alla cultura in ogni forma; il sogno è far diventare casa Toti un salotto culturale aperto», spiega Luisella Toti, presidente dell’Associazione Odoardo Toti.

Per la curatrice Ombretta Del Monte «il Premio non celebra solo il gesto artistico: è un ponte tra memoria e futuro, un linguaggio di condivisione che unisce talenti, poetiche e territori, anche oltre Civitavecchia, grazie alla videoesposizione».

«Più che una conferenza stampa, questo momento è un incontro tra persone e associazioni che hanno lavorato insieme per un obiettivo comune. Civitavecchia deve molto a Odoardo Toti, uomo di cultura a tutto tondo», osserva Gabriella Sarracco, presidente onorario Cariciv.

«Di Odoardo Toti resta il segno degli “uomini di amore”: chi diffonde passione lascia frutti che si vedono nel tempo», aggiunge Gaetano Starace, presidente Cariciv.

©RIPRODUZIONE RISERVATA