È online da questa mattina sulla home page del sito istituzionale l’avviso pubblico per partecipare al Premio Il Ciuffo e La Rosa d’oro e d’argento. Per la presentazione delle domande ci sarà tempo fino al prossimo 29 agosto alle ore 12. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune di Viterbo con le modalità indicate nell’apposito avviso, comprensivo di modello di domanda. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 settembre alle ore 13, all’Unione. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare il legame con le radici e le tradizioni della città di Viterbo, si distingue in due sezioni: il Ciuffo e La Rosa d’oro, che consiste nell’assegnazione del premio al viterbese che da più lungo tempo risiede in una nazione estera e che torna in città per partecipare o assistere al Trasporto della Macchina di Santa Rosa, e il Ciuffo e La Rosa d’argento, che prevede l’assegnazione del premio al viterbese che da più lungo tempo risiede in qualunque località dell’Italia, esclusa la provincia di Viterbo, e che torna in città per partecipare o assistere al Trasporto. Per la versione integrale dell’avviso pubblico consultare il link

https://comune.viterbo.it/avviso-del-concorso-premi-il-ciuffo-e-la-rosa-doro-e-dargento-per-lanno-2024/

L’avviso è consultabile anche sul sito del Sodalizio Facchini di Santa Rosa all’indirizzo www.facchinidisantarosa.it.

