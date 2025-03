CIVITAVECCHIA – Sarà l’artista cittadina Maria Letizia Beneduce, reduce dall’impegno come violista nell’orchestra del festival di Sanremo e già con mille idee e progetti da portare avanti e mettere in campo, anche insieme alle Capinere, a ricevere il premio “Donna dell’anno 2025”. In occasione delle iniziative relative alla “Giornata Internazionale della Donna”, la sezione Fidapa - BPW Italy di Civitavecchia, presieduta dal Laura Maria Gurrado, ha deciso di premiare domani «la polistrumentista, cantante, attrice, autrice, da vari anni violinista dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, grande onore della nostra città. La sezione Fidapa di Civitavecchia – ha spiegato Gurrado – ha potuto ammirare le sue doti sin dal lontano 4 dicembre 2005, quando la Beneduce si è esibita nel “Concerto di Natale”, organizzato dalla sezione presso il Circolo Ufficiali dell’allora Scuola di Guerra».

La Cerimonia di consegna del “Premio Donna 2025” sarà animata da lettura di poesie a cura di Vera Improta, da vari intermezzi musicali di Tiziano Leonardi e Felice Tazzini, dall’esibizione del Coro “Le note di Laura”, da foto e filmati col supporto tecnico di Massimo Peroni. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento che si terrà presso il teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ. di piazza Verdi a partire dalle 17.30.