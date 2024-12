TARQUINIA – Prorogata al 10 marzo la scadenza del bando per partecipare alla seconda edizione del premio di poesia in dialetto tarquiniese “Spartaco Compagnucci” organizzato dalla Pro loco Tarquinia, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia. Ideato per promuovere la scrittura in dialetto e per valorizzare tradizioni e cultura tarquiniesi, ricordando la figura di Spartaco Compagnucci e della sua produzione poetica, il concorso si articola in tre sezioni: la prima, riservata ai bambini della scuola primaria e secondaria, fino alla seconda media; la seconda, agli studenti del triennio delle scuole superiori; la terza, agli adulti senza limiti di età.

«Anche quest’anno, rispetto a quanto previsto, abbiamo deciso di posticipare di qualche settimana la data ultima dell’invio dei testi, soprattutto per coinvolgere le persone appassionate di poesia – fanno sapere dalla Pro loco Tarquinia -. I testi saranno valutati da una giuria apposita. La cerimonia di premiazione di terrà entro la prima metà di aprile». I vincitori della prima e seconda categoria riceveranno un premio di 150 euro, ai secondi classificati andrà un riconoscimento di 100 euro; il vincitore della terza categoria avrà un cesto di prodotti tipici locali. Le poesie dovranno essere inviate all’email prolocotarquinia2021@gmail.com con richiesta di conferma di lettura e allegata la scheda di partecipazione con l’indicazione della categoria (1, 2 o 3), di tutti i dati e le autorizzazioni, sottoscritta dall’autore partecipante o dai genitori in caso di minorenne. Nell’oggetto andrà inserito “Premio Spartaco Compagnucci”. Per tutte le info è possibile visitare il sito www.prolocotarquinia.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA