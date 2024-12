CIVITA CASTELLANA – Ultimo appuntamento con “Autunno piovono libri”, la rassegna culturale realizzata dall’assessorato alla Cultura che si è rivelata un grande successo sia in termini di pubblico che di personalità presenti. Venerdì 24 novembre alle 17 alla sala Mice del centro commerciale Marcantoni si chiude con la presentazione di “Taxi Milano 25. In viaggio con zia Caterina” di Alessandra Cotoloni e, appunto, zia Caterina.

Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, è la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore che lei accompagna con allegria e leggerezza nel proprio taxi colorato e pieno di peluche all’ospedale Meyer di Firenze. Salita sul magico taxi, l’autrice Alessandra Cotoloni ha avuto modo di vedere zia Caterina all’opera in mezzo ai bambini, che lei chiama Supereroi, seguiti, coccolati e anche disegnati sulla carrozzeria.

Zia Caterina racconta la sua storia partendo dall’inizio della sua avventura, quando Stefano, il suo grande amore scomparso troppo presto, le lasciò in eredità il proprio strumento di lavoro: il taxi Milano25. Tra gli episodi salienti l’incontro con Padre Bernardo di San Miniato al Monte di Firenze, il clown dottore Patch Adams che l’ha voluta con sé in Russia e il viaggio da poco concluso in Thailandia, dove ha conosciuto la vita e i problemi della realtà infantile del mondo asiatico. La prefazione è di Simone Cristicchi.

Nel marzo scorso zia Caterina è stata tra le persone insignite delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana.

Alessandra Cotoloni, che lavora come architetto presso il Comune di Siena, città dove è nata e vive, coltiva da sempre la passione per la lettura e la scrittura, in particolare per la narrativa, e nel tempo si è dedicata anche alla poesia. Dal 2015 al 2023, è stata membro del gruppo letterario “Gli scrittori senesi”, di cui è stata presidente dal 2020 al 2023. Durante questo periodo ha partecipato a numerosi eventi e concorsi letterari, ottenendo diverse vittorie e menzioni. Nel 2015 ha esordito nel mondo della letteratura con il romanzo “L’anima sgualcita”, dove affronta un tema delicato come la violenza sulle donne. Da allora, ha continuato a pubblicare diversi lavori letterari, ricevendo inoltre numerosi premi e riconoscimenti per il talento e l’impegno.