CAPRAROLA – Un’estate di musica, tradizione e cultura, con tanti appuntamenti per tutti i gusti e il coinvolgimento attivo di associazioni e realtà locali: il comune di Caprarola presenta un cartellone di eventi estivi, con il sostegno di Assofrutti, Cpn, Patrizi Impresa Edile e We-Com. Si comincia il 15 luglio alle 21,30 con i ModAd in Concerto. Torna, nella terrazza estiva del Teatro Don Paolo Stefani, la cover band che con energia e grande carica rock ha dato vita ad un tributo dei più grandi successi dei Modà.

Di nuovo al Teatro Don Paolo Stefani, il 20 luglio alle 21:30, la storica Banda Filippo Mascagna di Caprarola, con i suoi 40 elementi, ci propone un “Concerto Sotto le Stelle” con le musiche dei più grandi successi italiani e internazionali. Quindi il 21 luglio, il concerto per il 20° anniversario della Scuola di Musica di Caprarola (21:30). Ancora musica sotto alle stelle il 27 luglio con Quelli del Martedì e House Company Quintet in”Pierino e il lupo” di S. Prokofiev (21,30). Si continua nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese con un evento attesissimo: Eco Sound Festival, che porta le sperimentazioni musicali fuori dai palcoscenici tradizionali dei grandi centri urbani per inserirle nell’affascinante terra della Tuscia, ricca di storia e ambienti incontaminati. Venerdì 28 e sabato 29 luglio (per i concerti è necessario munirsi di biglietto. Info Facebook @ecosound.fest).

Si torna al Teatro Don Paolo Stefani venerdì 4 agosto, con il Quartetto d’Archicomposto da giovanissimi presenta il Concerto “Notte in Note” (21:30). Si prosegue con l’affermato festival di musica e teatro popolare Di Voci e di Suoni che condurrà gli spettatori in un percorso di eccellenze del teatro musicale (5-9-12-19 agosto. Info spettacoli @divociedisuoni). Per il 16 agosto la proposta è particolare: il Trio Le Capinere presentano infatti, alle 21:30, “Lucevan le stelle”, la musica va in scena a lume di candela. Un nuovo modo di sperimentare la piacevolezza della musica, rigorosamente a luci spente con l’emozione che solo decine di candele possono dare. Non possono mancare anche quest’anno due eventi suggestivi e ormai conosciutissimi nella Tuscia: il Concerto del Mattino (7:30) all’interno della Riserva Naturale del Lago di Vico e il Concerto del Tramonto (19:00) sulle sponde del Lago di Vico. Chiuderà l’estate caprolatta 2023 La 67^Sagra della Nocciola (dal 25 agosto all’1 settembre) che entra in cartellone, in tutta la sua maestosità, con la Classe ’83. Ma non prima dell’Anteprima: il comitato Sagra Classe ’83 prenderà infatti possesso della terrazza del Teatro Don PGli spettacoli al Teatro Don Paolo Stefani prevedono un ingresso ad offerta. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si invita a seguire la pagina Facebook “Comune di Caprarola Informa”. Info WhatsApp: 348.9001525.