CAPRANICA - ’Asd Juppiter Sport ha festeggiato vent’anni di attività con un evento di grande impatto: “Pinocchio alla rovescia”, un musical che ha visto protagonisti oltre 300 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 20 anni.

«Sono rimasto sbalordito da questo spettacolo, dal numero dei ragazzi, dall’integrazione, dagli argomenti trattati. Lo sport nel mondo da un contributo ad abbattere le barriere che ci sono nella vita di tutti i giorni, pensate a quello che fanno le Olimpiadi… Qui ho trovato questo, ho trovato un’Italia diversa, quella vera, dove i ragazzi vivono esperienze positive, sostenuti dai genitori e da un’intera comunità. Sono io che ringrazio voi e a voi dedico il premio». Così Mario Pescante, pezzo di storia dello sport italiano e internazionale ha ritirato il Premio Educare Giocando dalle mani di Pinocchio e del sindaco di Capranica Pietro Nocchi.

Alle parole di Pescante si sono aggiunte quelle di Claudio Ciampi, presidente di Sport e Comunità e protagonista insieme ai giovani di Juppiter della Carovana di Destinazione Capo Nord, che ha definito questa “una realtà rara” a livello nazionale difficile da trovare altrove.

Lo spettacolo, rappresentato al palazzetto dello sport “Filiberto Puccica” in due repliche – venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre – ha incantato il pubblico con una narrazione originale e coinvolgente. Ispirato alla celebre favola di Pinocchio, il musical ha offerto una lettura inedita: un viaggio “alla rovescia”, in cui i figli fanno crescere i genitori, proprio come Pinocchio che salva Geppetto. Attraverso questa metafora potente, lo spettacolo ha trasmesso messaggi importanti per giovani e famiglie, affrontando temi come l’amicizia, le avventure, gli errori e il valore delle relazioni.

«I ragazzi hanno esplorato, attraverso il movimento e la musica, un percorso di crescita e trasformazione personale, incarnando il cuore della missione di Juppiter Sport: educare attraverso lo sport, il movimento, il gioco», ha detto Salvatore Regoli, fondatore di Juppiter Sport e per l’occasione Geppetto d’eccezione.

La celebrazione di questo importante anniversario rappresenta un punto di partenza per Juppiter Sport, che ha in programma da qui fino a novembre 2025 tantissime iniziative locali ed in giro per l’Italia e l’Europa, con la nuova avventura dopo Capo Nord: Back Home, il ritorno a casa sulle tracce della Francigena, da Londra a Roma nell’anno del Giubileo.

