CIVITAVECCHIA – Pino Quartullo e Roberta Giarrusso sono i protagonisti della commedia scritta da Jennifer Lane, 28 motivi per innamorarsi, con la traduzione di Enrico Luttmann, adattamento e regia di Fabrizio Coniglio in scena il 17 e 18 febbraio al Teatro Traiano grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Trentasei domande per scoprire se due persone sconosciute possono innamorarsi l’una dell’altra. O ritrovare il loro amore smarrito. Tante sarebbero, secondo uno studio dello psicologo Arthur Aron, pubblicato dal New York Times, le prove, i quesiti, a cui due persone devono rispondere ognuno secondo il proprio istinto ed il proprio vissuto, per scoprire se hanno una reale chance di diventare una coppia.

Da questo singolare, ma scientifico test sulle affinità amorose parte il testo teatrale di Jennifer Lane, che vede protagonisti un uomo ed una donna, già marito e moglie, ma non più assieme a seguito di un evento assolutamente dirompente nella loro vita coniugale.

Una sera, alla vigilia del divorzio, i due protagonisti della commedia decidono di mettersi alla prova, quasi a voler provare a sé stessi che in fondo quel test, anni prima, lo avevano brillantemente superato. O forse no. Le domande a cui i due protagonisti si sottopongono, e che rappresentano altrettanti motivi per i quali si sono innamorati, in questo spettacolo saranno ventotto.

“Perché il test riesca i due partner devono rispondere con sincerità alle domande, lette a turno, ma risposte da entrambi. Alla fine, bisogna guardarsi fissi negli occhi per 4 minuti, e scoprire che l’intimità parte dalla testa, passa per il cuore ed infine per il corpo”

“Secondo te com’è il giorno perfetto?”

“Dite tre cose che credete di avere in comune con il vostro interlocutore”

“C’è qualcosa che desideri fare da tanto tempo? E perché non l’hai ancora fatta?”

“Racconta al tuo compagno in 4 minuti la storia della tua vita.”

“Qual è il tuo ricordo più prezioso?”

“Componi tre frasi usando il pronome “noi”

“Se morissi oggi che cosa rimpiangeresti di non aver detto a qualcuno?

“Se potessi trasformarti in un amico intimo del tuo partner, condividi con lei/lui qualcosa di segreto ma di veramente importante”

“Dì al partner quello che più ti è piaciuto di lei/lui appena conosciuta/o”

E via così fino a rispondere a tutte le domande di Arthur Aron

«Provateci anche voi! Avete paura di come potrebbe andare a finire? Intanto venite a teatro a vedere questo spettacolo. Nulla sarà più come prima… Emozioni, risate, ricordi del passato, canzoni che li hanno legati, frammenti di vita troppo presto dimenticati e cestinati, verranno invece rievocati e rivissuti dai due protagonisti. Fino ad arrivare all’evento misterioso e doloroso, di cui la protagonista non vuole parlare, che li ha separati drasticamente. Alla fine, i due riusciranno a ritrovarsi? E soprattutto, riusciranno ad innamorarsi ancora? Dialoghi serrati e rivendicazioni sono la forza di questo testo a due, in cui il tono della commedia non cede mai il passo al dolore; sentimenti, ironia, passione, la diffidenza di chi ha tanto amato eppure si sente sconfitto dall’amore, e la disperazione di chi si rende conto che è impossibile riavvolgere il nastro della vita, sono sempre in scena, accanto ai due protagonisti, il cui gioco di domande e risposte conquisterà e coinvolgerà anche il pubblico in sala. Che potrà mettersi alla prova, rispondendo alle stesse domande del test di Aron, che verranno fornite loro ad inizio spettacolo. Perché ci si può sempre innamorare. Ed anche re innamorarsi» racconta il regista Fabrizio Coniglio. Orario spettacoli: sabato ore 21 e domenica ore 17.

