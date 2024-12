VETRALLA – Dopo l’anteprima romana di novembre al cinema Eden, il casting director Pino Pellegrino e lo scrittore Sante Paolacci presentano il libro “Te lo dico pianissimo” a Vetralla.

Il libro, una biografia intima e autentica offre un profondo sguardo nella vita di uno dei casting director più rinomati del cinema italiano. Fin dalla sua nascita a Tripoli, il calore della famiglia del sud e il sole africano hanno segnato l’anima di Pellegrino, diventando un costante richiamo nella sua ricerca di identità. Cresciuto in Sicilia, in un piccolo paese ai piedi dell’Etna, Pino ha affrontato tabù, sogni e silenzi, forgiando il suo carattere e la sua passione per il cinema. Da commesso in un negozio di giocattoli alla scoperta del teatro, dall’incontro con il suo mito Rita Pavone all’avventura nel mondo del cinema, Pellegrino ha affrontato varie esperienze fino ad arrivare a vincere il premio Nastro d’Argento nel 2014 come miglior casting director per “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetek. La vita di Pino Pellegrino si intreccia con la storia dell’Italia degli anni ’70 e ’80, testimoniando i cambiamenti sociali e culturali di quel periodo. Tuttavia, tra tutte le storie, una trama domina: quella del suo unico grande amore, Franco. Un uomo speciale da ritrovare dopo tanti, troppi anni.

«Chiunque incontriamo può darci o toglierci qualcosa, chiunque può essere un protagonista della nostra vita oppure soltanto una comparsa. Ma questo lo scopriamo solo se abbiamo il coraggio di non sprecare alcun incontro», afferma Pino Pellegrino.

Il libro è pubblicato da Castelvecchi, parte del gruppo editoriale Lit, vincitore del Premio Strega 2023. La presentazione si terrà domenica 10 a Palazzo Piatti in via Cassia interna 90 a Vetralla alle ore 17. A seguire sarà offerto un aperitivo.

