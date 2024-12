LADISPOLI - Piazza Rossellini si trasforma in un teatro sotto le stelle. Appuntamento questa sera alle 22 con l’immenso Giancarlo Giannini che reciterà una serie di brani e poesie, da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas.

Vari autori e un unico tema: L’amore, la donna, la passione e la vita!

Giancarlo Giannini sarà accompagnato da una serie di brani inediti del sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto.

Giancarlo Giannini e la sua recitazione, la sua voce calda e penetrante condurranno gli spettatori in “atmosfere” mistiche, malinconiche, amorose ed ironiche, in un viaggio dal 200’ fino ad arrivare ai giorni nostri.

Grandi emozioni, varie atmosfere, un unico spettacolo: tra musica e poesia.

Sarà a disposizione una platea con posti numerati su prenotazione, ma lo spettacolo sarà comunque visibile da tutta la piazza e sarà trasmesso anche sui maxi schermi posizionati al lato del palco. Chi ha prenotato dovrà essere presente alle 21.30. I posti che risulteranno liberi dopo questo orario saranno riassegnati al momento in base alla lista d’attesa.

«Poter ammirare il Maestro Giancarlo Giannini gratuitamente nel centro della nostra città è un’occasione unica, godiamoci quella che si prospetta una serata indimenticabile per Ladispoli», hanno commentato dall’amministrazione comunale.

