VITORCHIANO – Prima edizione per il Peperino Music Contest, concorso musicale per band e artisti indipendenti ed emergenti. Sabato 15 luglio 2023 a partire dalle ore 19.00 in Largo Guglielmi va in scena un appuntamento musicale dedicato ai giovani artisti rock, pop, hip hop, indie, folk. L’iniziativa vuole promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione dei giovani, dando visibilità agli artisti promuovendone la partecipazione attiva e l’aggregazione.

Saranno presenti, tra gli ospiti e nella giuria, anche personalità e gruppi di rilievo nazionale e internazionale tra cui Enrico Capuano e la Tammurriata Rock, Giacomo Anselmi, Daniele Iacono, Dunia Molina, Alessandro Gollini, Roberto Lo Monaco, Andrea Abbadia, Nina Ricci. Inoltre, per l’occasione il nuovo Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo sarà presente con i suoi stand gastronomici. Il 1° Peperino Music Contest rientra nell’ambito del calendario di Vitorchiano Estate, il programma di manifestazioni musicali, culturali, enogastronomiche e di intrattenimento con cui l’amministrazione comunale e le realtà associative locali propongono un’offerta variegata in grado di animare il paese durante la stagione estiva con appuntamenti di qualità.

Sempre in tema peperino, fino al 16 luglio è in corso a Vitorchiano il Simposio internazionale di scultura su peperino “Viaggio nella scultura”, tornato dopo oltre dieci in una nuova veste grazie all’iniziativa condivisa tra Comune di Vitorchiano e Accademia di Belle Arti di Roma. Dopo il successo di Peperino in Fiore, prosegue così l’attività di valorizzazione della tipica pietra locale quale importante risorsa del territorio in chiave economica, artistica e architettonica.