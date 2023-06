VITORCHIANO - Tempo di ringraziamenti e saluti per “Peperino in fiore 2023”.

«Un’edizione, quella che si è appena conclusa, sorprendente, vissuta con rinnovato entusiasmo e grande solidarietà, un evento preparata con grande partecipazione e passione da tutti i volontari della Pro loco Vitorchiano e che, anno dopo anno, continua a sorprendere per i consensi sempre oltre ogni aspettativa», fa sapere l’amministrazione comunale. «Dopo l’edizione 2022, figlia della necessità di lasciarsi alle spalle due anni complicati e condizionati dall’emergenza sanitaria, abbiamo tutti ammirato questa edizione 2023, l’ennesima conferma che ha permesso a #ilborgo sospeso di Vitorchiano di vestire per 3 giorni i colori della festa con tante decorazioni e numerose installazioni floreali che hanno regalato emozioni a tutti i visitatori», proseguono dal Comune.«Rinnoviamo quindi i ringraziamenti alla Proloco Vitorchiano, il vero motore della macchina organizzativa di “Peperino in fiore, nonché alle altre associazioni e a tutti i cittadini che hanno collaborato alla realizzazione, organizzazione e riuscita di questa bellissima tre giorni, in particolare a chi ha lavorato, magari lontano dalla luce dei riflettori, per rendere unica anche questa edizione». «Un dovuto pensiero - affermano sempre dal Comune - anche alle forze dell’ordine, alla polizia locale, ai volontari della protezione civile Vitorchiano e dei volontari del soccorso per la presenza continua e necessaria utile ad uno svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, nonché ai dipendenti comunali, della cooperativa Avvenire e della ditta Ekorec che hanno garantito, come sempre, il ritiro dei rifiuti e una costante pulizia del paese». «Infine un grazie speciale - conclude l’amministrazione - anche ai residenti del Borgo che indubbiamente, in queste circostanze, accettano un disagio logistico particolare dimostrando nuovamente e fattivamente il grande amore per la nostra splendida Vitorchiano».