GALLESE – Si è svolto nei giorni scorsi, il primo incontro fra gli aderenti al Patto per la lettura della città di Gallese, alla presenza del vice sindaco Latini Amedoro che ha ricordato come «il patto costituisce parte del progetto Gallese: borgo per la lettura approvato in giunta lo scorso novembre 2022 e redatto insieme agli operatori del servizio civile universale 2022-2023, che ci auguriamo possa avere altre adesioni e diffondere l’importanza della lettura, con un’attenzione anche a chi è in difficoltà». l patto, che si configura come un intervento di politica attiva e partecipata per l’esercizio di forme di cittadinanza consapevole, ha la finalità di favorire il piacere della lettura rendendolo un’abitudine sociale diffusa e utile a promuovere l’apprendimento permanente, mediante programmi e progetti condivisi. Attualmente hanno aderito al patto: l’istituto comprensivo “Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino, la fondazione Biodistretto della via Amerina e delle Forre, l’associazione pro loco di Gallese, l’associazione musicale “Marco Spoletini”, l’Unitalsi, l’associazione C&F Dance School, l’associazione Naturalmente Gallese, Sentieri popolari s.r.l., Edicolandia di Pilli Elinda, la società cooperativa sociale Splendid e la cooperativa sociale L’Arco. Per la sua natura aperta e dinamica, il patto prevede la possibilità di accogliere nuovi soggetti in qualsiasi momento, al fine di incrementare la rete di relazioni tra gli attori attivi nel campo della promozione della lettura. Possono aderire istituzioni pubbliche, fondazioni . L’avviso di adesione al patto con la modulistica sarà presto pubblicato sulla pagina istituzionale del comune di Gallese.

