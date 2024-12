CIVITA CASTELLANA – La Pastorale giovanile vocazionale organizza dal 7 al 10 dicembre presso il Centro Vocazionale diocesano a Civita Castellana, in piazza del Duomo, 4 (Episcopio), un weekend Vocazionale dal tema: “La Notte Oscura”.

«I weekend vocazionali - spiegano dalla Diocesi di Civita Castellana - sono un percorso di accompagnamento per conoscere sempre più in profondità i desideri che abitano il proprio cuore alla scoperta della vocazione. Sono rivolti ai giovani che desiderano porsi in modo profondo e serio la domanda vocazionale - prosegue la nota della Diocesi civitonica - o approfondire alcune intenzioni già maturate, nel dare una risposta personale e serena, per rispondere così alla vocazione alla quale il Signore sta chiamando. Cosa si fa? Saranno tre giorni di ritiro, silenzio, preghiera e condivisione fraterna, tra provocazioni bibliche, istruzioni spirituali, tempi di silenzio e momenti di condivisione in semplicità e letizia.Ci sarà anche la possibilità di confrontarsi personalmente con alcune guide spirituali, per avere un aiuto concreto nel cammino di fede e di discernimento. E’ un’occasione davvero preziosa». Nella nota della Diocesi, infine, si cità Madre Teresa di Calcutta: «Non ha importanza la forma della chiamata. E’ una cosa tra Dio e me. Ciò che è importante è che Dio chiama ciascuno in modo differente. Noi non abbiamo alcun merito. L’importante è rispondere con gioia alla chiamata».

