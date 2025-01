CIVITA CASTELLANA - La direzione regionale Musei nazionali Lazio è lieta di annunciare l’apertura della mostra “Passeggiate immaginarie. La collezione rivelata e l’opera riscoperta di Eugene Berman (1899- 1972)”, dedicata alla figura straordinaria di Eugene Berman, artista poliedrico e colto collezionista, che si terrà dal 10 gennaio al 30 giugno 2025 presso il Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo di Civita Castellana. Curata da Elisabetta Scungio, Sara De Angelis e Monica Cardarelli, l’esposizione offre una panoramica inedita su Eugene Berman, esplorando come la sua pratica artistica e la sua collezione si intrecciano in un dialogo unico e profondo. La mostra propone una selezione di opere significative realizzate dall’artista, che spaziano dalla pittura al teatro, affiancate da alcuni dei pezzi più rappresentativi della sua caleidoscopica collezione privata, arricchita da reperti archeologici e oggetti provenienti da tutto il mondo, offrendo un’interessante chiave di lettura per comprendere la sua ricerca estetica e intellettuale. Da tempo custoditi nei depositi del Forte Sangallo, gli oggetti e le opere di Eugene Berman sono rivelati ai visitatori da un allestimento accessibile e interattivo, in grado di offrire al pubblico un’esperienza sensoriale e immersiva adatta a tutti. Il percorso espositivo, che si snoda lungo il piano nobile del Forte Sangallo, include ricostruzioni evocative di alcuni angoli della casa-museo romana dell’artista, arricchite da installazioni multimediali che mostrano l’intreccio tra opere, passioni e vita privata di Berman. La mostra rappresenta così un’occasione non solo per valorizzare una sezione dei depositi museali custoditi nelle celle del monumento, solitamente celata al grande pubblico, ma anche per riscoprire un artista ecclettico del ‘900, evidenziando il ruolo strategico del Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco come punto di riferimento e luogo d’incontro per la divulgazione del patrimonio culturale sul territorio, affiancando ai reperti archeologici, presentati nel percorso espositivo permanente del museo, le collezioni storico artistiche, grafiche e etnografiche conservate a vario titoli all’interno dei suoi spazi. La fruizione dell’esposizione sarà inoltre ampliata da visite guidate e conferenze condotte dai curatori e da specialisti delle tematiche interessate dalla variegata collezione Berman, i quali, con cadenza mensile, offriranno l’opportunità di scoprire più a fondo l’opera dell’artista/collezionista, esplorandone i diversi aspetti. Il calendario delle attività collaterali sarà comunicato sul sito web e sui profili social della Direzione regionale Musei nazionali Lazio.

