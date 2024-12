CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la mostra pittorica di Marco Parigiani. Il civitavecchiese ha vissuto per oltre venticinque anni in Africa e ne ha assorbito i colori e l’energia e li trasmette con la sua arte. «Ho vissuto - ha detto - in Kenya e lì ho dato corpo alla mia passione: la pittura. Ho sempre apprezzato molto la scultura africana ma trovavo la pittura troppo vicina alla nostra corrente rinascimentale, con colori un po’ cupi. Quindi ho pensato di interpretare la pittura africana secondo la mia visione, rifacendomi anche alla scultura. La mia strada è molto colorata». La mostra si chiamerà “Msikilize Afrika” che in kiswahili significa "suoni" "musica" e sarà presso i locali del’associazione archeologica Centumcellae a piazza Leandra dalle 17 di martedì.

©RIPRODUZIONE RISERVATA