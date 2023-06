FIUMICINO - Anche quest’anno il Cqpl, acronimo che sta per Comitato di Quartiere Parco Leonardo, è riuscito in maniera del tutto autonoma e volontaria, grazie soltanto alla generosità di alcuni residenti e di alcuni sostenitori, ad organizzare la quarta edizione di “Parco In Festa” presso il parco comunale del Perugino.

Come ogni edizione tanti sono stati gli spettacoli presentati durante le 3 serate non solo musicali ma anche di arti differenti (ballo, canto e recitazione) messe in atto dalle realtà locali Stratos ed Mtda.

Mercatini, Food Truck, ristorazione ed intrattenimento non sono mancati per accogliere le 2000 persone intervenute nei 3 giorni.

«Quest’anno abbiamo voluto pensare anche ad una nicchia sociale – dicono gli organizzatori -ovvero gli animali, grazie alla presenza di ABCuccioli, una associazione che opera nel territorio grazie a volontari locali e si occupa delle colonie feline. Ed anche grazie alla Fondazione Prelz, una delle più grandi organizzazioni del centro Italia di tutela, salvaguardia e adozioni per qunto riguarda i cani».

L’ultima sera il neo eletto sindaco Mario Baccini è intervenuto alla festa parlando ai partecipanti. «Siamo felici di apprendere – dichiarano ancora gli organizzatori – che il neoeletto Sindaco, al quale auguriamo un buon lavoro, inizierà le sue prime attività pensando a Parco Leonaro e alla gestione della presentazione della gara d’appalto per la realizzazione dell’Asilo Nido. Siamo felici anche di aver avuto tra gli ospiti della stessa serata anche l’ex vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca».

«Lavoreremo – conclude il CQP – per rendere in futuro ma già dalla prossima edizione, questa festa da Festa di Quartiere a Festa della città, rendendo Parco Leonardo sempre più integrata al territorio e creando quei rapporti che con le altre località sono ancora in fase di costruzione».