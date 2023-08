SANTA MARINELLA - Paolo Belli e la sua Big Band arriva al castello di Santa Severa con un concerto previsto per giovedì alle 21, che si inserisce nel cartellone degli eventi in programma per “Vivi il castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e organizzata dalla società LazioCrea.

Quella di Paolo Belli è una carriera lunga oltre 30 anni spesa fra musica, tv e teatro, con all’attivo oltre mille concerti dal vivo in Italia e all’estero, due spettacoli teatrali di grande successo in scena da otto stagioni, e gli impegni televisivi che lo vedono, con la sua Big Band, protagonista delle prime serate RAI 1 da oltre vent’anni, prima con Torno sabato, con Giorgio Panariello e poi con Ballando con le Stelle, al fianco di Milly Carlucci. Senza naturalmente dimenticare le maratone Telethon in onda sulle reti Rai di cui Paolo è conduttore, entertainer e testimonial da oltre 15 anni. Il concerto di Paolo Belli e Big Band è un perfetto intrattenimento per ogni età, adatto a concerti in piazza come eventi privati.

Un vero e proprio show versatile, in grado di intrattenere il pubblico a 360°. Uno spettacolo unico nel suo genere, divertente, solare, dal ritmo coinvolgente, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio show, maturato proprio grazie alla grande esperienza televisiva di Paolo e della sua band. Uno stile inimitabile ed inconfondibile, fatto di musica travolgente e tanto divertimento.

In scaletta i suoi successi, alternati ad alcuni omaggi ai maestri che hanno influenzato la sua carriera come Carosone, Jannacci e Conte.

Sul palco insieme a Paolo Belli, la Big Band che da sempre lo accompagna in tv, a teatro e nei concerti di piazza in tutta Italia e all’estero. La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma (batteria e piccole percussioni), Gaetano Puzzutiello (basso e contrabbasso), Enzo Proietti (tastiere), Paolo Varoli (chitarre), Giuseppe Stefanelli (percussioni), Juan Carlos Albelo Zamora (violino e mandolino) ,Davide Ghidoni (tromba), Nicola Bertoncin (tromba),Gabriele Costantini (sax),Marco Postacchini (sax) , Pierluigi Bastioli (trombone),Daniele Bocchini (trombone).

