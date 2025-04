MIAMI – Si è svolta nella splendida cornice di Villa Casuarina, meglio conosciuta come Villa Versace, la diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti, il prestigioso premio televisivo ideato, condotto e prodotto da Roberto Onofri, che celebra ogni anno le eccellenze del sistema portuale italiano e i protagonisti della Blue Economy. Un evento memorabile che ha registrato un grande successo di pubblico e presenze istituzionali e artistiche di rilievo. Ad aprire ufficialmente il programma è stato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, seguito dal Vice Ministro Edoardo Rixi. Tra i premiati e gli ospiti d’onore anche Davide Bordoni di RAM – Rete Autostrade Mediterranee, Gaspare Borsellino di Italpress e Federica Montaresi, in rappresentanza dell’Autorità Portuale della Spezia, che ha ricevuto il premio come "Porto in Sviluppo dell’Anno".

Momento di grande emozione con la consegna del premio al cantautore Raf per la celebre canzone “Gente di Mare”, divenuta simbolo di resilienza durante la pandemia. Il brano, in una speciale versione remix curata da DJ Onofri, è stato eseguito da Red Canzian dei Pooh, con il coinvolgimento di numerosi "operatori virtuali". Grande successo anche per la voce straordinaria di Arianna, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione raffinata, e per il carismatico Nuccio Giannino, il "singer-chef" che ha saputo unire talento musicale e passione culinaria in un'esibizione fuori dagli schemi.

Degno di nota anche il “Premio Eccellenze Italiane nel Mondo” conferito a Emanuele Gasperini, rinomato chef italiano che si è distinto oltreoceano per il suo contributo alla valorizzazione della cucina e della cultura italiana nel mondo.

«Un sentito ringraziamento va a Valter Mancini, chef della Villa Versace, per la raffinata ospitalità, e a Francesco Bisignano di Rominas, che ha curato l’organizzazione del pre-evento – spiegano dall’organizzazione – un plauso anche a tutto lo staff di Italian Television Group, tra cui Dario Onofri, Antonella Olivetti, Viviana Ramasotto ed Emilio Gianmaria, per il fondamentale contributo alla riuscita della serata. Un ringraziamento speciale ad Assoporti e al MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il prezioso sostegno all’iniziativa, che rafforza ogni anno il legame tra istituzioni, territori e comunicazione internazionale. L’appuntamento è fissato per il prossimo anno, sempre a Miami Beach, con la 19ª edizione dell’Oscar dei Porti, per continuare a valorizzare chi ogni giorno costruisce il futuro del nostro Paese a partire dal mare».

L’ELENCO DI TUTTI I PREMIATI:

1. Sen. Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Per aver fortemente sostenuto lo sviluppo della portualità italiana attraverso una visione moderna e concreta della mobilità integrata, favorendo sinergie tra infrastrutture strategiche e logistica.

2. On. Edoardo Rixi – Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti

Per la costante attenzione al mondo dei porti e della blue economy, traducendo in azione concreta una politica di rilancio e modernizzazione del sistema portuale nazionale.

3. Terminal Napoli Spa – Categoria TERMINAL CROCIERE

Per aver saputo coniugare efficienza operativa, accoglienza turistica e innovazione tecnologica, rendendo il terminal crociere di Napoli un modello di eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

4. Compagnia Portuale Civitavecchia – Categoria IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO

Per aver saputo custodire e rinnovare il patrimonio storico delle compagnie portuali, trasformandolo in un motore attuale e dinamico del lavoro e della sicurezza nei porti.

5. Cooperativa Ariete – Categoria IMPRESE CONCESSIONARIE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Per l’impegno costante nel garantire servizi portuali strategici con serietà, affidabilità e visione imprenditoriale, contribuendo alla competitività dei porti italiani.

6. Dott. Gaudenzio Parenti – PERSONAGGIO DELL’ANNO DEL MONDO PORTUALE

Per aver rappresentato con competenza e passione gli interessi delle imprese e dei lavoratori del settore, promuovendo una visione moderna e sostenibile della portualità.

7. Dott. Nicola Ianeselli – Categoria OPERATION and PORT FACILITY

Per il contributo determinante allo sviluppo del progetto 'Smart Grid', simbolo di una portualità tecnologicamente avanzata, sostenibile e pronta alle sfide del futuro.

8. Dr. Gaspare Borsellino – Agenzia Italpress

Per il costante impegno giornalistico nel raccontare con rigore e professionalità il sistema Italia, contribuendo a valorizzare anche il comparto portuale nel panorama mediatico nazionale.

9. Dr. Massimiliano Grasso – Categoria UFFICI STAMPA delle Autorità di Sistema Portuale

Per la competenza e la chiarezza nella comunicazione istituzionale, punto di riferimento nella promozione e trasparenza dell’attività portuale italiana.

10. Dr.ssa Federica Montaresi – Commissario Autorità Portuale La Spezia

Per la visione strategica e la determinazione con cui guida il porto della Spezia verso una crescita sostenibile e sempre più internazionale.

11. Dr. Gianluca Di Carlo – Per lo sviluppo dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo

Per aver saputo interpretare e promuovere le eccellenze italiane con eleganza e determinazione, portando il valore del nostro Paese nelle principali vetrine internazionali.

12. Chef Valter Mancini – Executive Chef di Villa Versace

Per l’ospitalità raffinata e l’arte culinaria con cui celebra ogni giorno la tradizione italiana, rendendo Villa Versace un simbolo di accoglienza e prestigio a Miami Beach.

13. RAF – Artista Cantante

Per aver dato voce, con il brano 'Gente di Mare', a un messaggio universale di libertà e appartenenza, oggi più che mai simbolo di rinascita e unità per il mondo portuale.

14. Arianna – Cantante

Per aver portato nel mondo il ritmo e l’energia italiana con la hit internazionale 'Sexy People' feat. Pitbull, esempio brillante di fusione tra talento e modernità.

15. Dr. Vincenzo Bertucci – Imprenditore

Per l’eccellenza imprenditoriale e istituzionale con cui, da oltre quarant’anni, rappresenta l’Italia nel mondo tra industria, diplomazia e innovazione.

16. Chef Emanuele Gasperini

Per aver costruito un autentico ponte gastronomico tra Italia e Stati Uniti, raccontando con ogni piatto la bellezza della nostra cucina e l’arte della tradizione italiana.

17. Tiziana Murgia – ASSOPORTI

Per la dedizione e la competenza con cui valorizza e sostiene il sistema portuale italiano, contribuendo a renderlo sempre più efficiente e protagonista nel contesto europeo.

18. Simona De Santis – Autorità di Sistema Portuale di Bari – Premio Speciale MIAMITALY 2025

Per l’impegno costante, la precisione e la professionalità con cui affronta ogni giorno le sfide del suo ruolo, rendendo concreta e visibile l’efficienza della pubblica amministrazione portuale.

19. Giovanni Zappia – Per il suo impegno nella free economy

Per il costante contributo nel promuovere una visione sostenibile e innovativa della free economy, con uno sguardo rivolto al futuro dei porti e delle imprese.

20. Giulio Cupini e Fabio – Per E-commerce italiano nel panorama USA

Per aver portato con competenza e visione strategica l’eccellenza dell’e-commerce italiano nel panorama statunitense, creando un ponte commerciale e culturale tra i due Paesi.

21. Programma PAPARAZZI – RAI Italia – Premio speciale TV per gli italiani nel mondo

Per aver raccontato con leggerezza, stile e continuità la vita degli italiani all’estero, diventando una finestra preziosa sull’identità italiana nel mondo.

22. Cesare Sassi – Premio speciale ITALIANI NEL MONDO

Per il suo instancabile contributo al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti, punto di riferimento per la promozione del talento e del valore italiano all’estero.

23. Carlo Conti – Uomo TV dell’anno per Sanremo 2025

Per aver riportato al Festival di Sanremo uno stile elegante, popolare e autenticamente italiano, confermandosi simbolo della grande televisione nazionale.

24. Francesco Totti – Sportivo italiano votato dalla comunità italiana in Florida

Per essere ancora oggi un simbolo universale di passione, talento e italianità, amato dentro e fuori dal campo dalle nuove generazioni e dalla comunità italiana all’estero.