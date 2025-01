LADISPOLI - Nuovo anno e nuovo direttivo per l’associazione culturale TaMà, presente sul territorio di Ladispoli da quasi 23 anni.

Anni che hanno portato la stessa associazione ad operare sia a livello regionale che nazionale grazie alle sue, sempre nuove, collaborazioni. La presidente è sempre Alessandra Fattoruso, il vice presidente è Domenico Fusco, mentre il direttivo è composto dalla segreteria Nicoletta Fusco, Vincenzo Della Corte e Aurelia Realgar. Le attività di quest’anno sono: il corso di recitazione cinematografica, diretto dall’attore Vincenzo Della Corte e, il coro “Ladispoli Gospel Spiritual” diretto dal maestro Andrea Fasano. A Febbraio, poi, ripartirà il corso “Come organizzare un evento” con la direzione di Alessandra Fattoruso. Tra poco più di un mese verrà realizzata la terza produzione targata TaMà, il cortometraggio “Questioni di cuore “ sceneggiato e diretto da Gianluca Bonucci. Quest’estate, invece, ci sarà la ventunesima edizione di Miss e Mister Ladispoli, Miss Ladispoli Curvy e Miss Ladispoli over 40, oltre che l’organizzazione del contest musicale nato con la collaborazione dell’etichetta discografica “RossodiSera Records” (Presidente Avv. Leopoldo Lombardi, Direttore Artistico Umberto Canino e Vocal Coach Alex Lai) “Musicamare”. L’associazione TaMà si occupa anche di organizzare partite di calcio per la ItalianAttori, eventi utili alla raccolta di fondi a scopo benefico. Infine, ulteriori eventi lungo tutto l’anno 2025, organizzati per i propri associati: feste, gite e viaggi. Lo scopo della TaMà è quello di divulgare cultura, divertimento, attività ricreative e associazionismo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA