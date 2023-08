CIVITAVECCHIA – Un incanto assoluto ha accompagnato la notte di San Lorenzo a Civitavecchia. E l’incanto è andato in scena al Parco Yuri Spigarelli, dove nel quadro della rassegna “Festival della Musica” a salire sul palco sono state le straordinarie componenti del “Trio Le Capinere Ensemble”, cresciuto di due unità visto che alle tre musiciste che hanno dato vita al gruppo, la violinista Maria Letizia Beneduce, la fisarmonicista Fabiola Battaglini e la soprano Sara Cresta, si sono adesso aggiunte la violoncellista Eva Patrignani ed un’altra violinista, Margherita Dispensa. E il titolo della serata “Lucevan le stelle”, da una parte richiamava proprio il tradizionale momento nel quale si assiste all’annuale fenomeno di frammentazione delle comete e da un’altra una celebre aria della “Tosca” pucciniana. Tanta la gente presente al Parco Spigarelli: quanti non erano riusciti a trovare posto a sedere, essendosi preventivamente muniti di plaid, si sono accomodati sul manto erboso del parco. Tutti hanno seguito, con crescente interesse ed entusiasmo, l’accattivante programma proposto dal quintetto, che spaziava dalla musica popolare a quella classica, da quella leggera e lirica ad un ampio repertorio di quelle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano e mondiale. E’ stato una sorta di crescendo rossiniano, che ha portato alle suggestive e sempre gradite melodie delle musiche da film di Ennio Morricone e Nicola Piovani all’ultimo bis, il celeberrimo “Nessun dorma” tratto dalla Turandot di Puccini, che ha fatto scattare l’ovazione del pubblico. Applausi a non finire, quindi, dall’inizio alla fine, per la grande soddisfazione degli organizzatori della rassegna, che sta ottenendo un successo di gran lunga superiore alle previsioni della vigilia.

