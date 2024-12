CIVITAVECCHIA – Anche al Manc torna la Notte dei musei. Domani, proprio in occasione della Notte dei musei, il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia resterà straordinariamente aperto fino alle 22,30 (con ultimo ingresso alle 22) al prezzo simbolico di 1 euro.

L'evento sarà dedicato alla scoperta dell’allestimento del Museo tra passato, presente e futuro. Dalle 18 alle 19,30 ci sarà “L’Apollo dove va?!”, laboratorio per bambini. In questo laboratorio, rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni, i partecipanti impareranno ad osservare lo spazio del museo con occhi diversi e si divertiranno a creare l’allestimento di una sala, con le opere che avranno imparato a conoscere. Dalle 20 alle 21 ci sarà la degustazione a cura della Pro Loco Civitavecchia Aps per scoprire il territorio grazie ai vini locali. Dalle 21 alle 22 visita guidata per adulti.

Durante la visita guidata serale, i visitatori adulti «saranno - spiegano gli organizzatori - accompagnati in un percorso che, partendo alle vicende del Museo civico di Civitavecchia, li accompagnerà verso il futuro del Manc». Tutte le attività sono gratuite e comprese nel biglietto d’ingresso (1 euro per gli adulati; gratis per i bambini). Per informazioni e prenotazioni su laboratori e visite guidate: 3209010060 - info@vloggingtour.com (Barbara Gianvincenzi). Per la degustazione invece contattare il numero 076623604 o scrivere all’indirizzo drm-laz.mucivitavecchia@cultura.gov.it.

